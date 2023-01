Ilyen van?! Mindenkit legyőzött a magyar alpesisíző az Alpokban!

Olaszországban a Friuli Venezia Giulia tartományban rendezett EYOF-on alpesi síben, szuper-óriásműlesiklásban Bányai Attila kilencedikként állt oda a rajthoz, elképesztő tempót diktálva támadta a kapukat, és szenzációs időeredményt repesztve állt az élre. S ott is maradt.

Bányai Attila

– Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült nyernem, segített ebben a szezon elején szerzett sok-sok tapasztalat, hiszen Amerikában voltam előfutó női Super G-n és lesikláson is, ráadásul a gyors számok mindig is az erősségeim voltak. A pálya nem volt különösen nehéz, ám éppen ezért nagyon szoros volt a verseny, kis különbségek alakultak ki az élmezőnyben, minden egyes századmásodpercért meg kellett küzdeni. Ha őszinte akarok lenni, vártam magamtól a jó helyezést. Most azt is megtudtam, hogy ez a valaha volt legjobb magyar eredmény EYOF-on alpesi síben – ennek is örülök, mert a hazámnak szereztem ezt az aranyat. Nem volt hibátlan futam, a pálya elején egy kicsit túlhúztam egy ívet, de ha azt nem úgy csinálom, talán másképp jött volna ki a sebesség, úgyhogy összességében jó volt – nyilatkozta Bányai Attila.

Szepesi Bertold szövetségi kapitány így értékelte a futamát:

– Attila profin versenyzett. A pálya felső részében ugyan még 36 század hátránya volt az addig vezető versenytársával szemben, de a középső részen és a pálya alsó felében szépen és nagyon tisztán jött. A célegyenes előtti részen nagyon agresszíven támadta a pályát, az ívet, hagyta futni a sít, és át is vette a vezetést. A folytatásban már senki sem tudott jobb futamot menni nála.

Bányai Attila győzelme nagy lökést adhat a magyar sísportnak

Fürstner József, a Magyar Síszövetség elnöke nyilatkozatában arra tért ki, hogy ez az eredményt újabb lökést ad majd a sportágnak.

– Nagy öröm, hogy Attila ilyen fantasztikus eredményt ért el. Nyilvánvalóan az EYOF-on megszerzett aranyérem egy csodás meglepetés, de az, hogy Attila a gyors számokban ilyen jól teljesítsen, már nem meglepetés. A korábbi nemzetközi versenyeken is kiemelkedően sízett. Külön öröm, hogy egy kis sínemzet képviselőjeként győzedelmeskedett, hiszen a kisebb sínemzetek a gyors számokban ritkán szoktak odaérni. A gyors számokhoz ugyanis nagyobb lejtők, speciális körülmények szükségesek. Fiatal sízőnk győzelme az egész magyar sísportnak egy nagy lökést ad majd. Ez az eredmény egy fantasztikus visszaigazolása az új struktúránknak és az új elnökség munkájának, hogy jó úton haladunk azzal, hogy támogatjuk az egyéni felkészülést, és ezáltal világszínvonalú csapattal tudnak felkészülni legjobbjaink. A sportért felelős államtitkárságnak a kiemelt tehetség programjába Bánya Attilát javasoltuk, és helyesen döntöttünk, mivel ő és az őt segítő team jól sáfárkodik ezzel a lehetőséggel. Remek elképzelésnek bizonyult a tehetségeket támogató rendszer, amit az új sportért felelős államtitkárság dolgozott ki. Rövid időn belül ennek meg is lett az eredménye.

Petrahn Barbara, a síszövetség főtitkára kiemelte, hogy az alpesi sínek kiemelt helye van a téli sportágak között:

– Hatalmas sporttörténelmi siker Bányai Attila győzelme. Óriási gratuláció a sportolónak, és köszönjük a felkészülésért felelős edzőnek is a munkáját! Ez az eredmény is azt bizonyítja, hogy az alpesi sínek kiemelkedő helye van a téli sportok között, és oda kell figyelni rá.

Bányai Attila valamivel több, mint egy héttel ezelőtt a St. Antonban rendezett junior-világbajnokságon is bizonyította tehetségét, miután második lett lesiklásban, valamint a harmadik helyen végzett szuper-óriásműlesiklásban U18-as kategóriájában.

A junior-vb-n és az EYOF-on is profi stáb segítette a sikerhez, melynek tagjai az APEX2100 neves szakemberei, így Sasha Rearick edző, alpesi igazgató, aki korábban az amerikai válogatottal dolgozott, edzette többek között Lindsey Vonnt, Ted Ligetyt. Arnaud Favre Európa-kupa-csapattag volt a francia válogatottban.

A magyar csapat EYOF-on szerzett aranyérmeinek száma ezzel hatra nőtt, és mivel volt egy ezüstje és egy bronza is a mieinknek (a szombatin kívül az összes többi medálunkat a short trackesek szállították), az éremtáblázat ötödik helyén végzett, ami holtversenyben a második legjobb szereplés a téli EYOF-ok történetében. Aranyérmek számában pedig minden idők legjobbja.

Fábián László, a magyar küldöttség csapatvezetője így értékelt:

– A legfontosabb, hogy látszott a gyerekeken, jól érzik magukat. Sokan most voltak először olyan nagy nemzetközi eseményen, amelyben látták a többi téli sportág magyar szereplőit versenyezni, szurkolhattak egymásnak. Mi minden sportágat a helyszínen kísértünk végig, s azt tapasztaltuk, hogy szinte kivétel nélkül mindenkit feldobott a tét: a fiatalok igyekeztek kihozni magukból a maximumot. Hab a tortán, hogy ilyen szép eredmények születtek, és az éremtáblázaton ötödikként végeztünk. A MOB-stáb is jól vizsgázott az első olyan eseményén, amelyen szervezés és egészségügyi háttér szempontjából is több helyszínen kellett helyt állni. Jó főpróba volt ez a nyári Európa Játékokra, amely az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon fontos lesz számunkra.

Borítókép: Bányai Attila szenzációs győzelmet aratott (Forrás: Instagram/olympicteamhungary)