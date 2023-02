Megint beszállt a televíziós szakértő, ezúttal nyert a csapata

Már nem a Cegléd a sereghajtó a férfi kézilabda NB I-ben, mivel házigazdaként 28-22-re legyőzte a Fejér B.Á.L.-Veszprém csapatát Abonyban. A továbbra is kiesőhelyen álló ceglédieknél Jamali Iman nyolc, Császár Gábor hat góllal, Kránitz Zoltán pedig 13 védéssel járult hozzá a sikerhez. A klub sportigazgatója, nem mellékesen a Sport TV szakkommentátora, Császár Gábor 38 évesen szállt be és vezette győzelemre a csapatát. Korábban a Gyöngyös elleni hazai meccsen is kipróbálta magát a pályán Császár Gábor, akkor a csapata 30-24-re kikapott.