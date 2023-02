Nem hagyják annyiban a Nagy-Magyarország-szimbólum kitiltását

Az MLSZ elnöke arról tájékoztatott, hogy az UEFA diszkriminációellenes csoportjának (FARE – Football Against Racism In Europe) képviselői már három alkalommal is jelentették az európai szövetségnek, hogy a jelképet kirekesztőnek és nacionalistának tartják, ezért elképzelhető, hogy az UEFA megbüntetni az MLSZ-t, ha a szurkolók kiteszik a szimbólumot a nemzetközi mérkőzéseken – írja a M4Sport.

Csányi Sándor elmondta, szeretnék megértetni az UEFA-val, hogy a Nagy-Magyarország-jelkép nem hordoz politikai üzenetet.

Ha az MLSZ szervez egy bajnokságot, a csapatoknak el kell fogadniuk a kiírás feltételeit. Ugyanez a helyzet nemzetközi szinten is. Ha mi akarunk játszani az Eb-selejtezőkön, a Nemzetek Ligájában, vagy akár a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában, akkor el kell fogadnunk a kiírás feltételeit. Az UEFA kiírása szerint olyan transzparensek nem helyezhetők ki, amelyek rasszisták vagy politikai üzenetet hordoznak. Az a kérdés, hogy a Nagy-Magyarország-jelkép hordoz-e politikai üzenetet, véleményünk szerint nem hordoz.

Az MLSZ elnöke megjegyezte, bár a FARE (Football Against Racism In Europe), az UEFA diszkriminációellenes csoportja tagadja, hogy büntetné a Nagy-Magyarország-jelképet, de a vele szembeni kifogása háromszor szerepelt az elmúlt időszakban az UEFA fegyelmi bizottsága előtt.

„Mindegyik esetben revizionistának és nacionalistának minősítették, szerintünk nem az” – mondta az MLSZ elnöke.

Csányi Sándor beszélt a FARE által kifogásolt másik jelképről is. „Az árpádsávos zászló ott van a Parlamentben Magyarország történelmi zászlói között, amely évszázadokon át Magyarország hivatalos zászlója volt. Valóban volt egy rövid időszak a magyar történelemben, amikor a fasizmust, a rasszizmust testesítette meg, annak jelképévé tették. De azt gondolom, egy rövidebb időszak egy sokkal hosszabb időszakot nem írhatna felül”.

A hazai szövetség első embere hozzátette, nem vágyik arra, hogy árpádsávos zászlók legyenek a lelátón, mert Magyarországnak van hivatalos zászlója, de azt sem szeretné, hogy ha valamelyik szurkoló kihoz egyet, azért büntessék a magyar drukkereket, a szövetséget és a válogatottat.

Ha már a szurkolók ennyire ragaszkodnak hozzá, és szerintem se annyira túlzó ezeknek a jelképnek a használata, mint amennyire megítélik, megpróbáljuk elfogadtatni az UEFA-val. De nem egyedül vagyunk Európában. A szomszédos országok szurkolóit ellenkező módon irritálhatja ez a jelkép, tehát önállóan nem tudjuk eldönteni, hogy lehet-e ezeket használni vagy sem, csak egy egyeztetési folyamat végén.

Az MLSZ – Dúró Dóra országgyűlési képviselő nyílt levelére reagálva – január végén közölte, hogy zászlón nem engedélyezett a Nagy-Magyarország-jelkép, sálon ugyanakkor bevihető a stadionba. A magyar szövetség azzal indokolta mindezt, hogy az UEFA tiltólistáján szerepel a szimbólum.

Erre reagálva Jósa Bálint, a FARE magyar elnökségi tagja azt mondta, hogy a Nagy-Magyarország-jelkép önmagában nem számít diszkriminatív transzparensnek, csak akkor tiltott, ha más, súlyosabb szimbólumokkal – nyilaskereszt, árpádsávos zászló, önkényuralmi jelképek – együtt jelenik meg.

Az MLSZ ezután a fegyelmi eljárásoknál használt FARE-katalógusra hivatkozva újra azt közölte, hogy a Nagy-Magyarország-szimbólum igenis szerepel a büntetendő szimbólumok között.

„Rendelkezünk az összes olyan írásos dokumentummal, amelyekben a FARE a magyar válogatott budapesti mérkőzéseit követően írásban kifogásolja, hogy a magyar szurkolók a Puskás Arénában Nagy-Magyarország-jelképet helyeztek ki molinóikon” – állt a magyar szövetség közleményében.

A Csányi Sándorral készült teljes interjú a vasárnap 20 órakor kezdődő Sport7 című magazinban lesz látható.

A magyar válogatott legközelebb március 23-án Észtország ellen lép pályára a Puskás Arénában, ahol négy nappal később Bulgáriával szemben megkezdi Eb-selejtezős szereplését.

Az eredeti cikk az M4Sport oldalán érhető el.

Borítókép: Csányi Sándor (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)