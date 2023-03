Egymást verték a románok a lelátón válogatottjuk Eb-selejtezőjén

Már a meccs előtt felfokozott érdeklődés övezte az Andorra–Románia meccset, ugyanis a miniállam alig több mint 3000 férőhelyes stadionjában román sajtóhírek szerint csaknem kétezer román volt jelen, ugyanis nagy számban érkeztek a közeli Spanyolországból a vendégmunkások. Sok jó ember kis helyen is elfér – tartja a mondás, ami ez esetben nem volt igaz.

A mérkőzés 11. percében ugyanis a pályáról a lelátóra terelődött a figyelem, ahol a román szurkolók egymást kezdték ütni-verni. A román lapok megdöbbentő jelenetekről írnak, miszerint valaki a földre került, és a fejét rúgták. A rendfenntartó erők közbelépésére volt szükség, és a Gazeta Sporturilor cikke szerint több embert előállítottak.

A lap arról is beszámolt, hogy a balhé szereplői között feltűnt Andrei Predo „Gogosa”, a Peluza Sud 1997 ultracsoport vezetője, mely az FCU Craiova 1948 csapatához tartozik. Ez az a klub, amelynek szurkolói január végén magyargyűlölő rigmusokat skandáltak a Sepsiszentgyörgy elleni román bajnokin, amely emiatt addig példátlan módon félbeszakadt.

A románok az Üllői úton is verték egymást

A beszámolók szerint az andorrai stadionban jelen lévő többi román elítélte honfitársai mutatványát, aminek hangot is adtak. A román válogatott kemény magja, az Uniti Sub Tricolor több komoly balhét is okozott a nemzeti csapat mérkőzésein az utóbbi években, többek közt a csapat legutóbbi tétmeccsén is szeptemberben, Bosznia-Hercegovina ellen, amikor az ellenfél drukkereivel is összevesztek.

A románok andorrai viselkedése sem új keletű, emlékezetes volt, amikor 2015-ben a magyar válogatott elleni meccsen (0-0) már a kezdő sípszó előtt összeverekedtek egymással az Üllői úti stadionban.

Érdekesség, hogy a román szövetség és a román sajtó a hét első felében a magyar szurkolókkal volt elfoglalva, illetve azzal, hogy a magyarok engedélyezik a Nagy-Magyarország történelmi jelkép megjelenítését a meccseiken, ami az észtek elleni pénteki találkozón meg is történt.

Románia Andorra mellett Svájc, Koszovó, Izrael és Fehéroroszország ellen szerepel az Eb-selejtezőkön.

Borítókép: Andorrában egymást verték a román szurkolók (Fotó: Orange Sport)