Emberhátrányban is volt esély, de a bíró nem volt velünk az angolok ellen

A bekapott gól feltüzelte játékosainkat, az első félidő végén Keresztest rántották le a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem ítélt tizenegyest. A második játékrészben válogatottunk bátor és agresszív mentalitással próbált egyenlíteni. Az 57. percben azonban Gruber megkapta második sárga lapját, így csapatunk az utolsó félórában emberhátrányban játszott. A taktikán ezt követően sem változtatott a csapat, tíz emberrel is mindent megtett az egyenlítésért, amihez a 66. percben járt a legközelebb: Vancsa Zalán labdaszerzését követően Kocsis Dominik lövését az ellenfél védője a gólvonalról vágta ki.

A hétperces hosszabbítás során válogatottunk továbbra is rohamozta a hazaiak kapuját, de az egyenlítés nem sikerült.

– A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, hiszen a mérkőzés előtt egyértelműen az angolok voltak az esélyesek. Jól sikerült felkészülnünk, a taktikai utasításokat is megvalósítottuk, aminek köszönhetően a házigazda nem igazán találta rajtunk a fogást. A szervezett védekezésünk és a kontráink lehetőséget adtak arra, hogy helyzeteket alakítsunk ki, három nagy lehetőségünk volt félidőnként, köztük Kocsis Dominik ziccere talán a mérkőzés legnagyobbja is. Véleményem szerint egy tizenegyest nem ítéltek meg a számunkra, de ez természetesen nem lehet kifogás. Az utolsó félórában tíz emberrel is tartottuk magunkat, sőt, mindvégig benne volt a mérkőzésben az egyenlítés. A lehetőségünk megvolt erre, emiatt van némi hiányérzetem, de figyelembe véve minden körülményt büszke vagyok a csapat teljesítményére. Sokat kivett belőlünk a találkozó, de ez volt a terv, neki akartunk ugrani a házigazdának, hiszen csak az első helyezett jut tovább a csoportból – értékelt a mérkőzés után Szélesi Zoltán szövetségi edző az MLSZ honlapján.