Fürjes Balázs új kihívás elé néz, NOB-tagnak pályázik

„A mai napon, megköszönve a bizalmat és a közös munkát, új feladatok vállalásáról és a miniszterhelyettesi megbízatásról való lemondásról egyeztettem Gulyás Gergely miniszter úrral. Áttekintve a helyzetet, miniszter úr elfogadta: lemondok államtitkári megbízatásomról és más területen folytatom a munkát” – közölte a Facebookon Fürjes Balázs miniszterelnökségi államtitkár.

A politikus részletesen megindokolta a döntését. Egyrészt több új kihívás jelentkezik az életében, méghozzá főként a magánszférából, ahogy fogalmazott, mindez döntően izgalmas városépítési feladatokban való részvételről szól. Másrészt a sport világából kapott felkérést.

„A Magyar Olimpiai Bizottság felkért arra, hogy pályázzam meg a NOB-tagságot. Ez óriási megtiszteltetés! Már maga ez a megmérettetés is, valamint a brisbane-i olimpiát előkészítő bizottsági tagságból eredő feladatok – az augusztusi atlétikai vb társelnöki megbízatása mellett –, jóval több időráfordítást követelnek, mint amennyit az államtitkári munka enged. Ezért döntöttem úgy, hogy már most lemondok a miniszterhelyettesi megbízásról. Irány újra a civil élet, rugalmas munkát fogok vállalni a magánszektorban, hogy kellő erővel tudjak koncentrálni a nemzetközi sportdiplomáciai feladatokra is. A döntésemnek természetesen van kockázata, hiszen a pályázatom sikere egyáltalán nem garantált – ám vannak az életben vissza nem térő lehetőségek, feladatok és szolgálatok, amikért érdemes akár nagy kockázatot is vállalni” – írta erről Fürjes Balázs.

A pályázatról a NOB saját szabályai szerint hoz majd döntést. Az elbírálás idejére nincs semmilyen kötöttség, a nemzeti olimpiai bizottságoknak és más testületeknek sincs delegálási joguk a NOB-ba. Tapasztalati alapon a tagjelölti pályázatok elbírálása akár éveket is igénybe vehet.

Schmitt Pál 1983-tól negyven éven át volt tagja a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, tagsága akkor szűnt meg, amikor a legendás sportdiplomata tavaly májusban betöltötte a 80. életévét. Ugyanekkor a NOB tiszteletbeli tagjának választották. Így is maradt magyar tagja a szervezetnek: Gyurta Dániel 2016 óta a NOB sportolói bizottságának tagja, ám nyolcéves megbízatása 2024 nyarán lejár. Így új magyar tag megválasztása nélkül nem lenne magyar tagja a NOB-nak.

Terítéken az oroszok párizsi indulása A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Gyulay Zsolt és munkatársai, más nemzeti olimpiai bizottságok vezetőivel együtt hétfőn részt vettek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett videokonferencián, amelynek tárgya az orosz és fehérorosz sportolók olimpiai részvételének lehetősége volt. Az ülésen elhangzottak a pro- és kontra érvek, a résztvevők többsége hangsúlyozta a sportoló az első elv és az olimpiai eszme eredeti küldetése érvényesítésének fontosságát. Felszólalt az Ukrán és az Orosz Olimpiai Bizottság elnöke is, ők ellentétes álláspontot képviseltek. Amint a MOB hétfői közleményében jelezte, hogy a magyar álláspont egyértelmű ezzel kapcsolatban: a MOB közgyűlése megszavazta a magyar olimpiai csapat részvételét a párizsi olimpián és az azt megelőző kvalifikációs versenyeken, így a szervezet ehhez tartja magát.

Borítókép: Fürjes Balázs tudja, hogy jelentős kockázatot vállal (Forrás: Facebook)