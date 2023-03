Kiderült, mikor temetik Lendvai Miklóst

Március 7-én 14 órakor búcsúztatják Lendvai Miklóst a zalaegerszegi Új köztemetőben – tudta meg a Nemzeti Sport a Zalaegerszegi Torna Egylettől (ZTE).

A 23-szoros válogatott labdarúgó február 20-án hunyt el tragikus hirtelenséggel.

Lendvai Miklós a ZTE saját nevelésű futballistájaként mutatkozott be az élvonalban nevelőegyesülete színeiben, a rendkívüli munkabírásáról és fizikai erejéről ismert labdarúgó az 1996-ban, Atlantában szerepelt olimpiai válogatott meghatározó játékosa volt. Később a Ferencvárosban és a Győri ETO-ban is megfordult pályafutása során, s edzőként is edzette a zalaegerszegi csapatot.