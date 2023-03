Nem került rossz csoportba a magyar csapat az Európa-bajnokságon

– Négy válogatott kivételével a mezőny kiegyensúlyozott, a többiek bármikor legyőzhetik egymást szerintem – mondta lapunknak a szövetségi kapitány. – Jól ismerjük a szlovákokat és a törököket is, ellenük gondolhatunk arra, hogy nyerhetünk, az Európa-bajnok szerbek már más kategóriát képviselnek, persze ellenük sincs okunk eleve feladni a mérkőzést. Úgy vélem, kerülhettünk volna nehezebb csoportba is. Szakmai szempontból mindegy, hogy melyik helyszínre utazunk, de ha arra gondolok, hogy Szlovéniába minden bizonnyal több magyar jön el szurkolni, akkor a sorsolásnak ezzel a részével is elégedettek lehetünk.

Fotó: Fiba.com

A továbbjutási esélyek nyilván jobbak lennének, ha Székely Norbert biztosan számíthatna Európa egyik legjobb centerére, a 208 centiméter magas Határ Bernadettre. Ő az előző idényben vált klasszissá a posztján, ám a bajnoki párharc egyik már megnyert meccsének az utolsó pillanatában súlyos sérülést szenvedett. Emiatt nem mehetett el a WNBA-be sem játszani az Indiana Feverbe, tíz hónap lábadozás és rahabilitáció után két hete térhetett vissza a pályára. Sajnos azonban a visszatérés nem sikerült, a soproni center két meccsen csak perceket bírt, és a múlt hét végén kiderült, újabb műtétet igényel a térde, ami újabb hat hónapos kieséssel jár. Nagy kérdés, május elején elkezdheti-e a felkészülést a válogatottal az Európa-bajnokságra, és ha igen, akkor milyen formába lendülhet június közepére.

Borítókép: A magyar válogatott a diósgyőri közönséggel együtt ünnepelte a kijutást az Eb-re (Fotó: Fiba.com)