Túl az életveszélyen háborús témában intézkedik a Nemzet Sportolója

– Januárban, egy kötelező kontrollon meg kellett jelennem, de sem azelőtt, sem azóta többször már nem volt jelenésem a kórházban. Az embernek a nyolcvanhatodik évében pontosan tudnia kell, mit bír el. Más kérdés, hogy a tennivalók összesűrűsödése miatt olykor elvtelen kompromisszumokat kell kötnöm önmagammal – számolt be az egészségügyi állapotáról az érdeklődésünkre Kamuti Jenő, aki az ősszel válságos állapotban volt. Ennek megfelelően igyekszik beosztani az erejét, ezért Kínába nem utazott el egy fontos konferenciára, Párizs csábításának azonban nem tudott ellenállni.

– A kínai utat sikerült helyettesítenem azzal, hogy az internet segítségével kapcsolódtam be a konferenciába, amelynek témája kettős volt: az olimpiai mozgalom és a fair play eszméjének erősítése elsősorban az ázsiai országokban. A megbeszélések gyümölcseként erről áprilisban szerződést írnak alá az érintettek. A francia fővárosban már nagyon sokszor megfordultam. Ezúttal hivatalos úton jártam ott. Személyesen is találkoztam egykori, velem egyidős vívótársammal, Pálfy Györggyel, aki 1956 óta ott él és mindmáig igen aktívan dolgozik a Nemzetközi Fair Play Bizottság céljainak megvalósításán. Egyidejűleg az UNESCO sport-, oktatási és nevelési bizottsága elnöke meghívásának is eleget tettem, akivel az idén hatvanéves Nemzetközi Fair Play Bizottság méltó megünneplésének lehetőségeiről is konzultáltunk. Elvi megállapodás született arról, hogy a bizottság által odaítélt kitüntetéseket a budapesti atlétikai világbajnokság valamelyik versenynapján adjuk majd át.