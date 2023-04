Meglepő vallomás Kecskemétről a Fradival kapcsolatban

– Ami engem illet, akkor is nagyon elégedett lennék, ha a legjobb négyben zárnánk, sőt, már most azt mondom, a szezonnal nem is tudok elégedetlen lenni. Ha most kellene mondani, akkor ha dobogón tudnánk maradni, az álom kategória lenne – mondta a 28 éves támadó.

Tóth kitért a következő idényre is. – Ennyire a távolba még nem néztem, úgy vélem, jövőre is a bennmaradás lesz az elsődleges cél, ha pedig az összejön, akkor szövögethetünk újabb álmokat.

Az idényben eddig három találatnál és hét gólpassznál járó Szuhodovszki Soma úgy látja, a Kecskemét már az NB I-be feljutással is erőn felül teljesített. Az utánpótlás-válogatott játékos sem igazán foglalkozik a Ferencváros és KTE közötti, mindössze hatpontos különbséggel. – Ezzel nem kell foglalkozunk, azért az FTC más szintet képvisel, igazából nagyon kevés esélyt látok rá, hogy befogjuk őket. Nyilván semmi sem lehetetlen, de úgy gondolom, nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk – mondta a 23 éves középpályás, hozzátette: csapattársaihoz hasonlóan egyelőre ő sem foglalkozik megkeresésekkel, ajánlatokkal, csak a bajnokságra, és saját csapatukra, a Kecskemétre koncentrálnak.

Borítókép: Tóth Barna góljaival szárnyal a Kecskemét (Fotó: Nemzeti Sport)