Nincsenek máris lefutott párharcok az Európa-ligában

Ma kiderül, hogy marad-e magyar részvevő a nemzetközi kupák elődöntőinek az időszakára is. Erre kizárólag az Európa-Konferencia-ligában van esély, ugyanis a három nagy sorozatban állva maradt csapatok közül csak a holland AZ Alkmaar alkalmaz magyar futballistát. Ez az esély sajnos nem túl nagy, mert Kerkez Milos együttese az első meccsen 2-0-ra kikapott Brüsszelben az Anderlechttől. Most bízhat a hazai pálya előnyében, ám figyelmeztető tény, hogy a belga csapat ebben a kiírásban idegenben legyőzte már a spanyol Villarreált is.