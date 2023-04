Ukrajnából honosított versenyzőink szembetalálhatják magukat az orosz zászlóval

Ahogy a néhány hete véget ért női ökölvívó világbajnokság, úgy a férfiak május 1–14. között zajló taskenti vb-je is a bojkott árnyékában zajlik. A sportág nemzetközi szövetsége, az orosz Umar Kremljov vezette IBA a sportvilágban rendkívül szokatlan döntést hozott, az ukrajnai háború ellenére az orosz és fehérorosz sportolók saját zászlajuk alatt vehetnek részt az IBA eseményein, így a világbajnokságon is. Részben erre válaszul végül több mint húsz ország bojkottálja a vb-t, köztük az Egyesült Államok és Ukrajna, sőt az amerikaiak már ki is léptek az IBA-ból, a közelmúltban megalakult a rivális világszövetség is.