Változtatott a stílusán, a foci helyett birkózásban futott be

– Nagyon szerettem focizni, néhány évig jártam a BVSC-be, a birkózás mellett csináltam. Persze inkább az utóbbin volt a hangsúly, édesapám egyben az edzőm is, szóval nem volt kérdés, hogy végül birkózó leszek. Nehéz megmondani, hogy jó labdarúgó vált volna-e belőlem, az biztos, hogy a birkózók között én játszom a legjobban. Európa-bajnokként elmondhatom: teljesen biztos, nem bántam meg, hogy a szőnyeget választottam – mesélte az újdonsült felnőtt Európa-bajnok.

Tavaly Takács komoly gondokkal küszködött, ezért is jelentős eredmény a látványos javulása, ami az idei Európa-bajnokságon megszerzett aranyérmében csúcsosodott ki. – Január végén vírusos megbetegedéssel küzdöttem, ami miatt kilencvenkét kilóról nyolcvannégyre fogytam. Bárhogyan próbálkoztunk, nem akart megindulni felfelé a súlyom, szerencsére fél-háromnegyed évvel később megoldódott a probléma. Ráadásul a stílusomon is változtattam, állásból nagyobb iramot diktálok, ezt is nehéz volt megszokni. Az Eb- és a vb-válogató sem jött össze, csak erre az évre koncentráltam akkor, amikor az utóbbit is elbuktam – nyilatkozta Takács a Nemzeti Sportnak.

A BVSC versenyzője U23-as, valamint U20-as világ- és Európa-bajnoknak egyaránt mondhatta magát, a felnőttek között egyelőre egy Eb-arannyal büszkélkedhet. S vajon mi kell a vb-címhez? – Motivációt és önbizalmat ad a mostani sikerem. Nem lesz egyszerű megszerezni a válogatottságot, a tavaly világbajnoki bronzérmes Losonczi Dávid a legfőbb ellenfelem, nagyon jó birkózó. Szeptemberben Belgrádban olimpiai kvalifikációs vébét rendeznek, a kvótaszerzés mellett az a célom, hogy aranyérmet nyerjek! – mesélte a birkózó.