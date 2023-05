Alonso hiába álmodozott, Verstappen lett Monaco legjobbja

Az időmérő utolsó pillanatáig úgy tűnt, hogy Fernando Alonso (Aston Martin) az idei sikerszériája csúcsaként megszerzi a pole pozíciót Monacóban, de a világbajnoki éllovas Max Verstappen (Red Bull) nagy hajrával elhappolta a spanyol pilóta elől az első rajtkockát. Alonsónak tehát a második hely jutott, és Charles Leclerc-é (Ferrari) lett volna a harmadik, de a monacói versenyző Lando Norris (McLaren) feltartása miatt három rajthelyes büntetést kapott – a hatodik helyre esett vissza. A harmadik, negyedik és ötödik pozíciót pedig Esteban Ocon (Alpine), Carlos Sainz (Ferrari), illetve Lewis Hamilton (Mercedes) foglalta el. Verstappen fő kihívója, a pontversenyben második Sergio Pérez (Red Bull) a rajtrács végéről indult, mivel már a kvalifikáció első szakaszában a falhoz csapta az autóját – így az esélytelenek nyugalmával vághatott neki a futamnak.

Max Verstappen a futam nagy részében magányosan autózgatott Monacóban Fotó: AFP/ANP MAG/REMKO DE WAAL

A rajt után nem alakultak ki csaták az élmezőnyben, a hátsó traktusokban viszont viaskodtak egymással a pilóták. Lance Stroll (Aston Martin) és Nico Hülkenberg (Haas) jött ki ezekből a legrosszabbul – előbbi defektet, utóbbi egy koccanás okozójaként öt másodperces időbüntetést kapott.

Verstappen simán ellépett Alonsótól, a spanyol pedig leszakította magáról Ocont, aki viszont feltartotta a mögötte jövőket, összerázta a mezőnyt. Ez Péreznek kedvezett, aki már a második körben kiállt a bokszba kemény gumikért, és a mezőny messze leggyorsabb pilótájaként megkezdte a hadjáratát.

Alonso az abroncsaival küszködve egyre inkább leszakadt Verstappentől, mögöttük Sainz hosszú-hosszú időn keresztül Oconnal bíbelődött. A spanyol pilóta a 11. körben ráunt a vonatozásra, előzni próbált, de kissé elszámolta magát, amit a Ferrari első szárnya sínylett meg, súlyosabb következményei viszont nem lettek az esetnek.

Az élmezőnyből először Hamilton kapott új abroncsokat a 32. körben, majd Ocon és Sainz is kiálltak a bokszba, sőt, Pérez is, aki eltalálta Kevin Magnussen (Haas) autóját, és eközben megsérült a Red Bull első szárnya. Verstappen és Alonso kivárt a maga kerékcseréjével, mert az előrejelzések égi áldást ígértek, és egyikük sem akart kétszer kimenni a bokszba.

Huszonöt körrel a leintés előtt valóban megérkezett az eső. Amit az Alpine szeretett volna elkerülni, az mégis megesett Alonsóval: a kétszeres világbajnok először közepes keveréket kapott, majd annyira vizes lett a pálya, hogy még egyszer a bokszba kényszerült. Verstappen viszont csak egyszer cserélt, így hatalmasra duzzadt az előnye.

Sainz az 55. körben végleg kiszállt a dobogóért folyó harcból, kicsúszott a bukótérbe, ezzel több pozíciót eldobott. A többi pilóta is hibát hibára halmozott, de meglepő módon csak Stroll és Magnussen bűnhődött kieséssel emiatt.

Olykor-olykor még Verstappen is érintette a falat, de az első helye nem került veszélybe, 28 másodperces előnnyel húzta be második monacói futamgyőzelmét. Alonso bár nagyon reménykedett benne, a várva várt diadal nem jött neki össze, az idén eddig elért négy harmadik helye után viszont a második pozíció is előrelépést jelent. Ocon megőrizte a harmadik helyet annak ellenére is, hogy mindkét Mercedes-pilóta pályázott rá. Hamiltonnak végül a negyedik, George Russellnek az ötödik hellyel kellett megelégednie, Leclerc, Pierre Gasly (Alpine), Sainz, Lando Norris, Oscar Piastri (McLaren) volt a további sorrend. Pérez pedig a hibáinak és öt kerékcseréjének is köszönhetően a középmezőnyben ragadt, ezzel 39 pontra duzzadt a hátránya a tabellán Verstappennel szemben.

Folytatás a jövő héten Spanyolországban.

Végeredmény, Monacói Nagydíj, Monte-Carlo (78 kör, 260,286 km, a pontszerzők):

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:48:51.980 óra

2. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 27.921 másodperc hátrány

3. Esteban Ocon (francia, Alpine) 36.990 mp h.

4. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 39.062 mp h.

5. George Russell (brit, Mercedes) 56.284 mp h.

6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:01.890 perc h.

7. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:02.362 p h.

8. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:03.391 p h.

9. Lando Norris (brit, McLaren) 1 kör h.

10. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1 kör h.

leggyorsabb kör: 1:15.650 perc, Hamilton



A vb-pontversenyek állása 6 futam után (még 16 van hátra): versenyzők:

1. Verstappen 144 pont

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 105

3. Alonso 93

4. Hamilton 69

5. Russell 50

6. Sainz 48

7. Leclerc 42

8. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 27

9. Ocon 21

10. Gasly 14

11. Norris 12

12. Nico Hülkenberg (német, Haas) 6

13. Piastri 5

14. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 4

15. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 2

16. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 2

17. Kevin Magnussen (dán, Haas) 2

18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1 csapatok:

1. Red Bull 249 pont

2. Aston Martin 120

3. Mercedes 119

4. Ferrari 90

5. Alpine 35

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 6

9. Alpha Tauri 2

10. Williams 1

Borítókép: Max Verstappen a monacói futamgyőzelmét ünnepli (Fotó: AFP/Jeff PACHOUD)