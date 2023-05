Alonso az utolsó pillanatban bukta el a pole pozíciót Monacóban + videó

A Formula–1-es Monacói Nagydíj első szabadedzését pénteken a spanyol Carlos Sainz (Ferrari) nyerte, a másodikat Max Verstappen (Red Bull), s szombaton a harmadik gyakorláson is a vb-címvédő és kétszeres világbajnok holland – aki az idei pontversenyben is az élen áll – volt a leggyorsabb. Verstappen 73 ezredmásodperccel előzte meg csapattársát, a mexikói Sergio Pérezt, a harmadik helyen Lance Stroll, az Aston Martin kanadai pilótája végzett. Az első hatba még Sainz, a brit Lando Norris (McLraen) és a francia Pierre Gasly (Alpine) fért be. A hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton (Mercedes) öt és fél perccel a vége előtt a szalagkorlátnak ütközött autója bal elejével, és nem tudott továbbmenni. Emiatt piros zászlóval ért véget a gyakorlás.

Monacóban az utcai pályán bármi előfordulhat, és azt sejthettük, hogy az Aston Martin jó lehet az időmérőn. Így is lett, a kvalifikáció harmadik szakaszában Fernando Alonso az élre állt. Ám nagyon gyorsan változott az éllovas személye, a spanyolt Verstappen, őt a francia Esteban Ocon (Alpine) váltotta, utána pedig a monacói, így hazai pályán levő Charles Leclerc (Ferrari) került az élre. Ám jött újra Alonso, visszavette a vezetést, és úgy nézett ki, hogy a már 41 éves, kétszeres világbajnok révbe ér, dacára annak, hogy a köre vége nem sikerült tökéletesre. Verstappennek azonban volt még egy dobása, s bár az első és második szektor után még hátrányban volt, nagyot hajrázott, és ő nyerte meg az időmérőt. Ezzel az idei harmadik, pályafutása 23. pole pozícióját ünnepelhette. Alonso legutóbb tizenegy éve volt pole pozícióban, de nem bosszankodott:

– A pole pozíció sokat jelent Monacóban, de ma Max egy kicsit gyorsabb volt. Úgy gondolom azonban, hogy az első sor a rajtrácson itt számunkra nagy dolognak számít – summázott Fernando Alonso.

Sergio Pérez már a Q1-ben összetörte a Red Bullját, így ő az utolsó helyről vághat neki a vasárnapi futamnak.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Esteban Ocon (francia, Alpine)

3. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Lewis Hamilton (brit, Mercedes)

4. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

George Russell (brit, Mercedes)

5. sor:

Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri)

Lando Norris (brit, McLaren)

6. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Nyck de Vries (holland, Alpha Tauri)

7. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

8. sor:

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

Logan Sargeant (amerikai, Williams)

9. sor:

Kevin Magnussen (dán, Haas)

Nico Hülkenberg (német, Haas)

10. sor:

Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo)

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Borítókép: Alonso, Verstappen és Leclerc (Forrás: Twitter/Formula 1)