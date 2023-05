Csercseszov a Fradi újabb vereségéről: Erre nincs bocsánat

Nagyon hektikus a Ferencváros tavaszi szezonja. Márciusban volt egy ötmeccses sorozat, amikor három vereség mellett csak két döntetlent ért el, aztán zsinórban megnyert öt meccsel bebiztosított a bajnoki címét, ami után ismét két vereség következett. Múlt héten Kecskeméten 2-0-ra, most szombaton pedig hazai pályán a Debrecen ellen 3-1-re kapott ki a Fradi. Sztanyiszlav Csercseszov értékelése alapján ez még fájdalmasabb kudarc, mint az egy héttel ezelőtti.

Csercseszov felfedezettje, Lisztes Krisztián ezúttal nem lőtt gólt Fotó:Nemzeti Sport/Kovács Péter

– Bánhatjuk, hogy nem jött össze a második gól – kezdett az értékelésbe az orosz tréner, s tisztában volt vele, senki sem szakmai elemzést vár tőle. – Le voltunk sújtva a vereség után, az öltözőben nem emeltem fel a hangomat, láttam, hogy a játékosok maguk alatt vannak. Sajnos négy perc alatt szinte a semmiből kaptunk két gólt, ez alaposan megfogott bennünket.

Bajnokok vagyunk, ám akkor is fájdalmas ez a vereség. Az utolsó hazai mérkőzésünket játszottuk, sajnálom, hogy a szurkolóinknak nem szereztünk örömet. Erre nincs bocsánat…

Csercseszov: Bajnokok Ligája-selejtező kezdetére mindenki épüljön fel

Csercseszov kitért arra is, hogy három fiatalnak is lehetőséget adott. Először kezdett Lisztes Krisztián, a hajrában, a 83. percben aztán beállt az ifjú reménység két kortársa is, a 18 éves Kaján Norbert, valamint a még csupán 17 éves Tóth Alex.

Szóba kerültek a sérültek, a sok hiányzó miatt játszott például Adama Traoré balhátvédként.

Csercseszov abban bízik, hogy a felkészülés kezdetére minden sérült felépül, igaz, a térdszalagszakadásból lábadozó Muhamed Besic szeptembernél hamarabb biztosan nem játszhat. A Bajnokok Ligája-selejtező már júlisban megkezdődik, az első forduló első mérkőzéseit július 11–12-én játsszák. Addig kevesebb mint két hónap van hátra.

Blagojevics: Sokat tettünk a győzelemért

Szrdjan Blagojevics, a DVSC mestere érthetően boldog volt.

– Nagy győzelmet arattunk. Nem mondom, hogy teljesen rászolgáltunk a sikerre, de igenis sokat tettünk érte. Az öltözőben megdicsértem a játékosokat. Remek érzés, hogy látszik az a munka, amit az elmúlt nyolc-kilenc hónapban közösen végeztünk. Az utolsó mérkőzésen az Újpest ellen nagy nyomás lesz rajtunk, ezzel meg kell küzdenünk – mondta Blagojevics, arra utalva, hogy győzelmével a DVSC megőrizheti a harmadik helyét a labdarúgó NB I-ben.

Blagojevics a mérkőzésen megsérült Megyeri Balázs, valamint Dzsudzsák Balázs állapotáról nem tudott részletekkel szolgálni. A kapust az első félidőben le kellett cserélni, mert állítólag zsibbadt a bal lába, Dzsudzsák pedig a második gól ünneplésekor elcsúszott és eltörte a karját.

Blagojevics cáfolta, hogy Kazahsztánba készülne, mint mondta, jól érzi magát Debrecenben.

A mérkőzés összefoglalója:

