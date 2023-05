Egymás után a hatodik tétmérkőzését veszítette el a Chelsea

Múlt szerdán a Premier League 33. fordulójában a Manchester City 4-1-re legyőzte az Arsenalt, s ugyan maradt a tabella második helyén, két ponttal az Ágyúsok mögött, de a két elmaradt meccse miatt a saját kezébe vette a sorsát a bajnoki címért zajló versenyfutásban. Vasárnap 2-1-re nyert a Fulham otthonában, így át is vette a vezetést, de kedden jött a 34. forduló zárómeccse, az Arsenal–Chelsea összecsapás. Amit a vendégek úgy várhattak, hogy a legutóbbi három bajnoki meccsüket elbukták. (Plusz a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében kétszer kikaptak a Real Madridtól.) És a rossz sorozatuk most sem szakadt meg. A házigazdától Ödegaard a 18. és a 31. percben is betalált, a 34. percben pedig Gabriel Jesus is, félidőben 3-0 volt az állás. A második játékrészben Madueke a 65. percben szépített, az Arsenal 3-1-re nyert, újra a tabella élére állt, de a vesztett pontokat tekintve a Manchester City sokkal jobban áll. A Chelsea pedig sorozatban a hatodik tétmeccsén maradt alul, amióta a klublegenda Frank Lampard a vezetőedző, csak veszített a gárda... A gólkülönbsége pedig 2-12 ebben az időszakban.

6 kekalahan beruntun CheLsea bersama Prank Lampard 😱



❌ Wolves 1-0 CheLsea

❌ Real Madrid 2-0 CheLsea

❌ CheLsea 1-2 Brighton

❌ CheLsea 0-2 Real Madrid

❌ CheLsea 0-2 Brentford

❌ Arsenal 3-1 CheLsea



Hasil imbang pun gak bisa dapet 😂



12x kebobolan, cuma bisa golin 2x pic.twitter.com/GooZ6A1Vxl — FaktaBola (@FaktaSepakbola) May 2, 2023

Premier League, 34. forduló:

Arsenal–Chelsea 3-1 (3-0)

Az élcsoport:

1. Arsenal 34 81-39 78 pont

2. Manchester City 32 84-30 76

3. Newcastle United 33 61-27 65

4. Manchester United 32 49-39 63

5. Liverpool 33 65-42 56

6. Tottenham Hotspur 34 63-57 54

Borítókép: Frank Lampard (Forrás: Facebook/Chelsea Football Club)