Inzaghi sajnálja, hogy elmaradt a kiütés Milánóban

Pioli ellenfele, Simone Inzaghi a csapata első félidei játékát méltatta. – Nagyon elégedett vagyok, az első félidő rendkívüli volt, akár kettőnél több gólt is szerezhettünk volna – mondta a szezon közben kis híján menesztett edző az Amazon Prime Italiának. – A visszavágón mögöttünk lesznek a szurkolóink, és tudjuk, hogy szükségünk van még egy fontos mérkőzésre ahhoz, hogy az álmunk valóra váljon – nyilatkozta a világbajnok csatár, Filippo Inzaghi öccse. A második Inter gól szerzője, a mérkőzés emberének megválasztott örmény Henrik Mhitarjan még nem gondol a Bajnokok Ligája-döntőre. – Gratulálok a csapattársaimnak, nagy sikert érünk el, de a munkát még nem végeztük el. Több gólt is szerezhettünk volna, akkor az előnyünk is nagyobb lenne a visszavágóra, de egyelőre így állunk – összegzett az Inter középpályása.

Az Inter abban lesz érdekelt, hogy a következő héten a szezonban negyedszerre is legyőzze Milant, és André Onana nyolcadszor is kapott gól nélküli meccsel zárjon. Ha így lesz, 2010 után újra BL-döntőbe jut az Inter. Ha a kameruni kapus csak egy gólt kap, akkor sem fogják leszedni a fejét a kék-fekete hívek.