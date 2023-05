Kerkez Milos csapata nem jutott be a Konferencia-liga döntőjébe

Magyar labdarúgó legutóbb 2010-ben szerepelt nemzetközi kupadöntőben, Gera Zoltán 2010-ben az Európa-liga hamburgi fináléjában végig pályán volt az Atlético Madridtól hosszabbításban 2-1-es vereséget szenvedő Fulhamben. Csütörtök éjjel Kerkez Milos a holland AZ Alkmaarral a Konferencia-liga döntőjét célozta meg, csapata az elődöntő visszavágóján hazai pályán 2-1-es hátrányból kezdett az angol West Ham United ellen. A 19 éves, hatszoros válogatott magyar balhátvéd egy hete az első meccset sárga lapos eltiltása miatt kénytelen volt kihagyni, és ez nagy érvágás volt a hollandoknak. Kerkez védőként 49 tétmeccsen öt gólt és nyolc gólpasszt jegyez az idényben, alapember a csapatában, a Transfermarktnál 10 millió eurós piaci értékével a harmadik legértékesebb játékos. S a „magyar listán” is csak ketten előzik meg (Szoboszlai Dominik, 40 millió; Szalai Attila 14 millió), a 10 millióval holtversenyben áll Willi Orbánnal és Sallai Rolanddal. Sajtóhírek szerint pedig elfogadta a Benfica ajánlatát, már csak a két klubnak kell megegyeznie, hogy a következő szezonban a patinás lisszaboni csapatot erősítse.

Kerkez Milos csapata remek főpróbát tartott

A holland bajnokság legutóbbi fordulójában a tabellán negyedik AZ Alkmaar vasárnap hazai pályán 5-1-re kiütötte Emment, Kerkez végig a pályán volt, és természetesen most is a kezdőben kapott helyet a West Ham United ellen, amely csak 15. a Premier League-ben, vasárnap pedig 2-0-ra kikapott Brentfordban. Ezzel együtt amíg az AZ Almaar kerete 107,9 millió eurót ér, a West Ham kerete 450,5 milliós, és a kezdőcsapatában ott volt a 41-szeres angol válogatott védekező középpályás, 24 éves Declan Rice, akinek 80 millió euró a piaci értéke. A 25 éves, támadó középpályás Lucas Paquetá (45 millió euró) 40-szeres brazil válogatott, mindketten szerepeltek a tavalyi vb-n. (Egyébként a West Ham állományában is van egy magyar, a 20 éves Hegyi Krisztián, aki a harmadik-negyedik számú kapus.)

A végén a West Ham United örülhetett

A 25. percben nagy mázlijuk volt a hollandoknak, Paquetá 17 méterről a kapufát találta el. Fölénybe kerültek a hazaiak, a 41. percben Kerkez beadása után alakult ki helyzet, a japán Szuguvara Jukinari lövése azonban az egyik védőről szögletre vágódott, az első félidő nem hozott gólt. Kerkez csapata egyik legjobbja volt, és a második játékész elején is remekül tette középre a labdát, de a görög Vangelisz Pavlidisz nem találta el. A West Ham kapujában Alphonse Aréolának, aki 2018-ban tagja volt a világbajnok francia válogatottnak, volt dolga bőven, de állta a sarat. A házigazdának kockáztatnia kellett, a 85. percben Kerkez helyére is friss erő állt be, az AZ Alkmaar azonban nem tudta bevenni az angolok kapuját; mi több, a 94. percben a vendégektől a csereként beállt spanyol Pablo Fornals betalált, így a West Ham United 1-0-ra győzött, és 3-1-es összesítéssel került be a Konferencia-liga döntőjébe.

A West Ham 47 év után jutott európai kupa fináléjába, akkor a KEK-döntőben alulmaradt. A Konferencia-liga fináléját június 7-én Prágában rendezik, ahol az angol csapat ellenfele az olasz Fiorentina lesz. A másik elődöntőben az első meccset idegenben a Basel nyerte 2-1-re, a visszavágón Bázelben 90 perc után a Fiorentina 2-1-re vezetett, így 2x15 perces hosszabbítás következett, és a vendégek a 129. percben (!) szerzett találatukkal kerekedtek felül 3-1-re.

Konferencia-liga, elődöntő, visszavágók:

AZ Alkmaar (holland)–West Ham United (angol) 0-1 (0-0), gólszerző: Fornals (94.), továbbjutott: a West Ham United kettős győzelemmel, 3-1-es összesítéssel.

Basel (svájci)–Fiorentina (olasz) 1-3 (0-1, 1-2, 1-2) – hosszabbítás után, gólszerzők: Amdouni (55.), illetve Gonzalez (35., 72.), Barák (129.), továbbjutott: a Fiorentina 4-3-as összesítéssel.

Európa-liga: a Puskás Arénában az AS Roma és a Sevilla csap össze

Elsőként az AS Roma jutott az Európa-liga május 31-i, budapesti döntőjébe, mivel csütörtök este megőrizte egygólos előnyét a Bayer Leverkusen vendégeként az elődöntő visszavágóján. Az olasz csapat jószerivel úgy játszotta le az összecsapást, hogy meg sem próbálkozott támadásvezetéssel, kizárólag a számára kedvező gól nélküli döntetlen őrzésére koncentrált, így a kilencven perc során egyetlen kapura lövési kísérlete volt. A nyolcaddöntőben a Ferencvárost búcsúztató német gárda nem tudta feltörni riválisa védekezését, ami mindig is jellemző volt a rómaiakat irányító José Mourinho vezetőedző csapataira; a 0-0 tökéletes eredmény volt az olaszoknak.

A Sevilla hosszabbításban győzte le 2-1 a vendég Juventust, 1-1 után a ráadásban Erik Lamela védhetetlen fejese döntött. A budapesti fináléban a csúcstartó Sevilla hetedszer, míg az AS Roma másodszor diadalmaskodhat a második számú európai kupasorozatban. Előbbi már játszott budapesti döntőben, de 2020-ban 2-1-re alulmaradt a Bayern Münchennel szemben a Szuperkupáért kiírt találkozón.

Európa-liga, elődöntő, visszavágók:

Bayer Leverkusen (német)–AS Roma (olasz) 0-0, továbbjutott: az AS Roma 1-0-s összesítéssel.

Sevilla (spanyol)–Juventus (olasz) 2-1 (0-0, 1-1, 2-1) – hosszabbítás után, gólszerzők: Suso (71.), Lamela (95.), illetve Vlahovic (65.), piros lap: Acuna (115., Sevilla), továbbjutott: a Sevilla 3-2-es összesítéssel.

