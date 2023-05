Kevin Constantine: Borzalmas volt, a svédek szétszedtek minket

– Nem volt vezérünk, senki nem tudta átlendíteni a csapatot, a második harmadtól teljesen alárendelt szerepet játszottunk. A szintén gyors és ügyes amerikaiak ellen is 7-1-re kaptunk ki, de akkor teljesen más volt a játék képe. Próbáltuk kombinálni a sorokat, de nehéz volt lemérni, ki mennyire tud más szerepkörben játszani. A svédek szétszedtek minket – értékelt elkeseredetten Kevin Constantine a 7-1-es kiütés után.

Bizony kár lenne szépíteni, miként a tudósításban írtuk, a svédek jószerével akkor ütöttek gólt, amikor akartak. 51:9 volt a kapura lövés arány a javukra, ami már-már nem is egy-, hanem kétosztálynyi különbség, az utolsó harmadban a mieink egyszer sem tudtak kapura lőni.

Nem tudták követni a svédeket

A magyar játékosok is megviselten nyilatkoztak a mérkőzés után, elismerték, a svédek sokkal magasabb szinten játszottak.

Kiss Roland (aki a magyar gólt szerezte): Nehéz volt őket lekövetni, annyira forgatták a játékot. Mi még nem vagyunk ezen a szinten. Keményen kell dolgoznunk, hogy csökkentsük a különbséget. Tapasztalatszerzésre jó volt a mérkőzés, és természetesen jó érzés ilyen csapat ellen betalálni.

Horváth Dominik (aki a kapuban gyakran kiszolgáltatott helyzetben volt, így is 86,27 százalékos hatékonysággal védett): Kemény volt, de tudunk ennél jobban is játszani. Voltak hibák, az én részemről és a csapat részéről is. Minden szempontból jobbak a svédek, nagy fölényben voltak.

Bartalis István: Addig forgatták a korongot, főleg a palánk mellett, amíg egyszer csak lemaradtunk. Nem tudtuk tartani a sebességüket. Sokkal több munka és kommunikáció kellett volna a védekezésben. Nagy volt a két csapat közötti különbség.

Szabó Bence: Nem volt nálunk a korong, szinte nem is tudtunk támadni, csak védekeztünk.

Szirányi Bence (aki először játszhatott Tamperében): Reménykedtem benne, hogy a kapitány előbb-utóbb játéklehetőséget ad. Szép emlék, hogy játszhattam a svédek ellen, de a végeredménynek természetesen nem örülök. Lehetett volna szorosabb is, ha jobban játszunk, mert voltak buta hibák. Addig járatták a korongot, amíg el nem fáradtunk, és nem tudtunk cserélni, ekkor jöttek a gólok. Ez a svéd válogatott közel lesz ahhoz, hogy világbajnok legyen, így nekünk nem kell elkeserednünk ezért a vereségért.

Nagy Gergő: Csak a szurkolók adtak némi vigaszt

Nagy Gergő arról beszélt, hogy egyedül a szurkolók töretlen támogatása nyújtott nekik vigaszt. Az Origón további interjúk is meghallgathatók.

A magyar válogatott vb-mérkőzései Tamperében, az A csoportban: Május 13., Magyarország–Dánia 1-3

Május 14., Magyarország–USA 1-7

Május 16., Magyarország–Franciaország 3-2 – hosszabbításban

Május 18., csütörtök, 15.20: Magyarország–Svédország 1-7

Május 19., péntek, 15.20: Magyarország–Finnország

Május 21., vasárnap, 15.20: Magyarország–Németország

Május 22., hétfő, 19.20: Magyarország–Ausztria

Borítókép: Kevin Constantine-nek nagyon nem tetszett, amit látott (Fotó: MTI/Illyés Tibor)