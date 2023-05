Magukat ostorozzák a finnek az USA-tól elszenvedett vereség után

Lantos Gábor, az Origó kiküldött munkatársa tanúja volt a finn gyötrelemnek, majd beszámolt a meccs utózöngéiről. „A közönség amolyan úri módon, szép csendben ült a hatalmas létesítmény székein, egyetlenegyszer volt csak hangrobbanás, amikor a finnek az első harmadban megszerezték a vezetést. De azok, akik arra számítottak, hogy a 14 ezer hazai néző majd belekergeti csapatát a győzelembe, most óriási csalódottsággal értékelik a történteket” – összegzi a mérkőzést.

A finn lapok nem kímélték a csapatot, és a szurkolóknak is kijutott a bírálatból. Legalább a játékosok nem beszéltek mellé, pontosan tudják, hogy gyenge teljesítményt nyújtottak. Kaapo Kakko, a New York Rangers hokisa azt is kimondta, megdöbbentette, hogy mennyire kriptai hangulat uralkodott az arénában.

Aki Magyarországról utazik a vb-re, készüljön fel a kiugróan magas árakra a vb helyszínén, a Nokia Arénában. Íme, egy kis ízelítő:

egy szelet (!) pizza 6,5 euró

egy minikolbász és egy kis krumpli hozzá 10,3 euró

egy ásványvíz 4 euró

egy pohár (nem korsó!) sör, 9,5 euró

Ezekre az árakra még a finnek is panaszkodnak, mit szóljanak hozzá a magyarok?!

A magyar válogatott szombaton 15.20-tól a Dánia elleni mérkőzéssel kezdi meg a világbajnoki szereplését.