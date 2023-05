Mourinho ezt is elintézte, és ennek mi is örülünk

A Magyar Turisztikai Ügynökség által létrehozott NTAK adatai alapján a döntő estéjére vonatkozó budapesti vendégéjszaka-foglalások több mint kétharmada külföldiektől érkezett, mintegy 23 ezer nemzetközi vendég gondoskodott már szálláshelyéről a mérkőzés napjára. A hazai szálláshely-szolgáltatók által az NTAK-ba továbbított információk alapján Olaszországból mintegy 4100 turista foglalt már szállást. Őket több mint kétezer-kétezer foglalással a brit, a spanyol és német vendégek követik. Az előfoglalások több mint felét szállodákban regisztrálták, többségében a négycsillagos szállodákat részesítették előnyben, egyharmaduk pedig háromcsillagos szálláshelyeket választott.

Az NTAK adatai szerint sokan gondolhatják, hogy Budapestre látogatásukat nem csak egy napra tervezik, hiszen a döntőt megelőző napra szóló előfoglalási adatok is jelentősen megugrottak. Május eleji terveikhez képest kétszer több, mintegy kétezer vendég ütemezett be már az előző napra is fővárosi városlátogatást, míg a spanyolok körében is közel 70 százalékos az emelkedés, közülük is majd kétezer vendég foglalt szállást már a meccs előtti napra. Mindez jól mutatja, hogy az El-döntő milyen jelentős mértékben járul hozzá a magyar turizmus és az abban működő vállalkozások piaci erősödéséhez. Emellett a sporteseményhez kapcsolódó NTAK-információk nagymértékben segítik a Magyar Turisztikai Ügynökséget abban, hogy minden korábbinál pontosabban célzott nemzetközi marketingkampányokkal csábíthassa hazánkba az utazni vágyókat.

Borítókép: Szurkolók a Puskás Arénában (Fotó: Mirkó István)

