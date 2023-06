A hajrában feltámadva remek győzelemmel rajtolt a válogatott az Eb-n

Székely Norbert talán maga sem tudta, mire lesz képes a csapata az Európa-bajnokság rajtján. Ha a szövetségi kapitány abból indult ki, hogy szombaton a játékosai nagyszerű játékkal felkészülési meccsen legyőzték az Eb-favorit Spanyolországot, akkor bizakodhatott, ám azt ő is pontosan tudta, hogy a tétmérkőzésen más a nyomás, más a hangulat. Különösen úgy, hogy Szlovákia ellen nagyon kellett a győzelem a továbbjutáshoz a csoportból, a másik két ellenfél, Törökország és a címvédő Szerbia keményebb ellenfélnek ígérkezik a szlovákoknál.

Fotó: Fiba.com

Két eladott labdával kezdett a csapat, ráadásul több támadó lepattanót is adott az ellenfélnek, így Szlovákia három perc alatt 6-2-re ment el – nagyon sokat hibázott mindkét fél. Különösen távolról céloztak pontatlanul a játékosok, és így nagyon kevés pontot is gyűjtöttek. Nálunk az első hat pontot Kiss Virág szerezte, és csaknem hat perc elteltével 8-8-nál értük utol Szlovákiát. Dudasováé volt az első pontos tripla – ő a Szekszárd játékosa –, a magyar lányok adósak maradtak az ilyen dobásokkal, ám szerzett labdákból gyors indításokkal hamarosan 16-11-es vezetést mutatott az eredményjelző.

Fotó: fiba.com

Nem támadásban, hanem védekezésben sikerült feljavulni az első negyed végére. A szlovákok számítása bejött a zónavédekezéssel, mert a magyar játékosok rossz százalékkal célozták a gyűrűt, zömmel közelről vagy középtávról szaporították a pontjaik számát, igaz, nem nagy szorgalommal. A 13. percben Studer Ágnes talált be először a triplavonalon túlról magyar részről, Cyesha Goree roppant hasznosan kosárlabdázott, majd Határ Bernadett is betalált, a második játékrész közepére tíz pontra nőtt az előny.

A dobóforma javulásával ennél is tekintélyesebb lehetett volna az előny, mert az látszott, hogy a percek múlásával lehiggadva a magyar válogatott egyre összeszedettebben játszott, a védekezésére pedig ekkor nem lehetett panasz. Kimaradtak ziccerek, a szlovákok büntetőkkel araszoltak közelebb, Dubei Debóra hárompontosára Dudasova válaszolt, és a negyed hajrájára öt pontra olvadt a különbség, végül a nagyszünetben 40-32-vel mehettek a csapatok az öltözőbe.

Fotó: Fiba.com

A folytatásban az ellenfél két perc alatt összeszedte az ötödik személyi hibáját, és Lelik Réka duplájával majd triplájával ismét tíz ponttal vezetett a csapat, de ezzel a válogatott nem tudott élni. Ekkor ugyanis érthetetlenül újabb hullámvölgy következett védekezésben és támadásban is, buta döntések születtek, az ellenfél szedte a lepattanókat, és mindezzel felzárkózott 51-49-re. Kiss Virág hárompontosa sem sokat segített, és mindössze két pont előnnyel vághattunk neki az utolsó negyednek. Annak az elején a szlovákok gyorsan egyenlítettek, ám amikor úgy tűnt, van ok a félelemre, Dubei Debóra és Cyesha Goree tripláival és dupláival ismét sikerült elhúzni, ráadásul tizenkét ponttal, amire már nem lehetett válasz. Ez a néhány perc eldöntötte a mérkőzés sorsát. Állva hagytuk a szlovákokat, 55-55-ről 74-56-ra sikerült alakítani az eredményt, és ezzel a rohanással a magyar válogatott elérte a célját, végül a vártnál nagyobb különbséggel hozta az első csoportmeccsét az Európa-bajnokságon.

Székely Norbert szövetségi kapitány: – Nem voltunk önmagunk mintegy harminc percig. El kellett kezdeni hinni magunkban, meg kellett érkeznünk az Európa-bajnokságra és a saját ritmusunkban játszani. Túl vagyunk a tűzkeresztségen, de óva intek mindenkit a túlzott elvárásoktól, lépésről lépésre szeretnénk haladni előre. Folyamatosan őröltük fel a szlovákokat, és éppen döntetlennél fáradtak el annyira, hogy állva hagyhattuk őket. Ugyanakkor legközelebb az első perctől kezdve kell így játszanunk, mint tettük az utolsó negyedben.

Európa-bajnokság, csoportkör, D csoport: Magyarország–Szlovákia 89-67 (16-12, 24-20, 15-21, 34-14), legjobb magyar dobók: Kiss V. 22, Dubei 17, Goree 16, Lelik 15. Következő mérkőzés: Magyarország–Törökország június 16., péntek, 12.15 (tv: M4 Sport)

Borítókép: Lelik Réka és Dubei Debóra is részese volt a negyedik negyed nagy feltámadásának (Fotó: Fiba.com)