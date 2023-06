Így ünnepelte Las Vegas története első NHL-bajnoki címét + videó

A Premier League-ben szereplő futballcsapat, a Bournemouth és a francia élvonalbeli Lorient is annak a Bill Foleynak az érdekeltségébe tartozik, akinek a vagyonát 1,6 milliárd dollárra teszik, és aki a tulajdonosa a csúcsra érő Vegas Golden Knights csapatának. Ő jelentette be, hogy 2017-től a liga 31. klubjaként csatlakozik Las Vegas együttese az NHL mezőnyéhez, de azt akkor kevesen hitték, hogy ilyen rövid idő alatt meg is szerzi a bajnoknak járó híres Stanley-kupát.

A Las Vegas Golden Knights játékosai a Stanley-kupával. Fotó: AFP/Getty Images

Pedig a Golden Knights nem várt sokáig a nagy dobással, rögtön az első idényében bejutott a döntőbe, de 2018-ban még 4-1-es összesítéssel veszített a Washington Capitals ellen. Most ugyanilyen arányban lett győztes a Florida Panthers ellen, és ezzel Las Vegas történelmet írt: a város első NHL-bajnokcsapata lett, mindössze hat év alatt.

Az is csodaszámba megy, hogy a mindent eldöntő ötödik meccsen 9-3-as kiütéses győzelmet aratott a csapat, hiszen finálét lezáró összecsapáson csupán 1985-ben az Edmonton Oilers és 1991-ben a Pittsburgh Penguins tudott legalább nyolc gólt ütni. A döntő egyik sztárja Mark Stone volt, aki mesterhármasig jutott, amire 1996 óta nem volt példa a fináléban.

A Vegasból 15 játékos szerzett pontot a mérkőzésen, köztük Jonathan Marchessault is, aki sorozatban tíz playoff meccsen mutatta be ezt a bravúrt. Végül 25 ponttal (13 gól, 12 gólpassz) ő lett a rájátszás legeredményesebb játékosa, és megkapta a playoff legjobbjának járó Conn Smythe-trófeát is.

NHL-döntő, 5. mérkőzés: Vegas Golden Knights–Florida Panthers 9-3 (2-0, 4-1, 3-2), gólszerzők: Stone (12., 38., 55.), Hague (14.), Martinez (31.), R. Smith (33.), Amadio (40.), Barbasov (49.), Roy (59.), illetve Ekblad (23.), Reinhart (49.), Bennett (52.). A párharcot 4-1-es összesítéssel a Vegas nyerte.

Las Vegas így ünnepelte a sikert:

The countdown to Stanley. ⏳



Turn it up, soak it in. #StanleyCup pic.twitter.com/59y2MjbEO2 — NHL (@NHL) June 14, 2023

Borítókép: Stanley Kupa-győztes lett a Vegas Golden Knights (Fotó: Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)