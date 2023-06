Rebrov kalandos utazása Kijevbe, onnan Varsón át Brémába

– Büszke ukrán vagyok, mindig, mindenhol felemelt fejjel mondom, Ukrajna a szülőhazám. Nem is kérdés, a válogatott kispadján is a legjobbamat próbálom nyújtani, a legtöbbet kihozni a nemzeti csapatból – jelentette ki Szerhij Rebrov a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

A Ferencváros korábbi vezetőedzője a múlt héten jelentette be, hogy hazatér az arab emírségekből és átveszi az ukrán válogatott irányítását. Meg is kezdte a munkáját, Ukrajna hétfőn Németország vendégeként játszik felkészülési mérkőzést az Európa-bajnoki selejtezők júniusi etapjára hangolva. A háborús helyzetben az ukrán válogatott élete is nehéz, a csapat úgy jutott el Brémába, hogy Kijevből Varsóig buszozott, s csak onnan repülhetett tovább.