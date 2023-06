Schwarzenegger segítsége után itthon is győzött a magyar erős ember

Legutóbb akkor számoltunk be Juhász Péter eredményéről, amikor 47 indulóból ötödik lett a világ legerősebb tűzoltóinak versenyén, az Arnold Classicon, és a legnagyobb elismerést Arnold Schwarzenegger adta neki, aki a magyar versenyzővel kivételt téve, összeállt vele egy közös fotóra is. Juhász most nem Ohióban, hanem Budapesten, a Puskás Aréna előtt mutatta be elképesztő erejét, s végletekig kiélezett küzdelemben nyert Nana Evans előtt, hiszen az utolsó versenyszám utolsó gyakorlatáig nem lehetett tudni, ki lesz a győztes.

– Nagyon pozitívnak értékelem a napot, és nem csak a győzelmem miatt – fogalmazott Juhász Péter, a PSL második fordulójának győztese, aki a Füleken megrendezett nyitány után ezúttal sem talált legyőzőre. – Az indulás sokkal jobban sikerült, mint az előző fordulóban. A kamionhúzástól nagyon tartottam, nüanszokon múlik az eredmény, s nem mindig a maximum erő dominál. Azon nagyon meglepődtem, hogy Nana Evans nyerte a kamionhúzást, de abszolút megérdemelten. Negyedik lettem, úgyhogy egy minimális ponthátrányt le kellett dolgozni, de bíztam benne, hogy a vikingnyomást és a Conan-kört meg tudom nyerni.

A háromszoros magyar bajnok Juhász abban biztos volt, hogy a lengőcipelésben riválisa jobb lesz nála. Így is lett, Nana Evans és Juhász Péter két-két győzelemmel és azonos pontszámmal fordult a zárószámra, ahol hordópakolás következett négy súllyal. A versenyzőknek a 120 és 140 kg-os hordót 1 méter 40 centire kellett feltenniük, a 160 és 180 kilogrammosat pedig 1 méter 30 centire.

– Egy régi erősember-szabályt hoztunk, így az jött utolsónak, aki megnyerte az utolsó előtti versenyszámot. Szerintem így volt fair. Nekem az volt az előnyöm, hogy ismertem az eszközt, neki annyi, hogy tudta, milyen időt kell menni. Végül sikerült, nyertem, de nagyon erős és korrekt verseny volt – folytatta Juhász, aki legközelebb július 8-án, hazai környezetben bizonyíthat, lévén Mádon rendezik meg a Premium Strongman League harmadik fordulóját.

– Nagyon várom, ez számomra hazai verseny – jelentette ki. – Nem csak a szervezésből veszem ki a részem, szeretném a többieket a megfelelő minőségben vendégül látni, emellett pedig az is fontos, hogy a nézők is jól szórakozzanak. Hazai pályán kötelező lenne jó eredményt elérni, de ezzel egyelőre nem foglalkozom, próbálom kiélvezni a sikert.

A PSL 2., budapesti fordulójának végeredménye:

1. Juhász Péter 50 pont

2. Nana Evans (belga) 42 pont

3. Kevin Hazeleger (holland) 38,5 pont

4. Alex Cristo (román) 36 pont

5. Pierre Motal (francia) 33 pont

6. Sebestyén János 32,5 pont

7. Molnár Zsolt 25 pont

8. Kovács Ferenc 23,5 pont

9. Mészáros Dávid 21 pont

10. Gabriel Paun (román) 14,5 pont

11. Hegedűs Ádám 13 pont

Borítókép: Juhász Péter és háttérben a Puskás Aréna (Fotó: Prémium Média & Sport Management Zrt.)