Bognár György furcsa mérkőzésével kezdődik az NB I

– Ellenfelünk célirányosan erősített, egységes csapatnak tűnik, de hogy valóban az-e, majd az idő megmondja, ahogy azt is, ki hogyan építkezett a nyáron, köztük mi is – mondta a paksi klub honlapjának Bognár György. – Pénteken egy igazán jó mérkőzésre számítok. A mi célunk egyértelmű, teljesen mindegy, hogy hívják az ellenfelünket, meg akarjuk nyerni a meccset. Sajnos a sérülések miatt a védelmet továbbra sem sikerült véglegesítenünk, így az MTK ellen e tekintetben speciálisan kell készülnünk. Két-három hetet biztos csúszik a kezdőcsapatunk kialakítása, ugyanakkor vannak megfelelő játékosaink a pénteki találkozónkra.

A védelemből hiányozhat Kádár Tamás, aki nyáron a Paksot elhagyva az MTK-hoz igazolt. A kék-fehérek keretének tagja Bognár István is, aki korábban Pakson és az MTK-ban is játszott apja kezei alatt, most viszont ellenfelek lesznek.

– A legutóbbi beszélgetést apu azzal zárta: na jó, a meccsig már nem hívlak. De azzal feleltem, hogy nyugodtan hívjon, keresem én is, legfeljebb kerüljük a futballtémákat, ezzel egyetértett, ebben maradtunk. Neki előny lehet, hogy jól ismer engem, tudja, mire számíthat tőlem, de nekem is, hogy ismerem a Paksot, szerintem nagyjából tudom is, mit játszanak majd – mondta néhány napja a középpályás a Nemzeti Sportnak.

Korábban előfordult, hogy az elmúlt években az első és a másodosztály között sokat liftező kék-fehérek feljutás után alaposan feltöltötték a keretet légiósokkal, most viszont az MTK is nagyrészt hazai játékosokra épít, Kádár mellett Demjén Patrik, Hej Viktor és Bobál Dávid is érkezett a nagy múltú fővárosi klubhoz.

– Mindkét oldal intenzív játékra, nagy nyomásgyakorlásra törekszik, egy jó kis mérkőzésre van kilátás. Szervezettségben kell jobbnak lennünk, illetve a kiélezett szituációkban megvillanni – fogalmazott a meccs előtt Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője.