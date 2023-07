Fucsovics tavaly megcsömörlött a tenisztől, idén szó sincs erről

– Most már rendben van a hátam, de edzésmunkát nem nagyon tudtam végezni, ez meg is látszott a meccsen mutatott teljesítményemen. De mentálisan sem segített, amikor reggel ránéztem a világranglistára, és láttam, hogy két hét múlva 95. leszek. Itt bármit csinálhattam volna, ha négybe vagy nyolcba jutok, a világranglistás helyezésen ez akkor sem változtat. Kicsit elvesztettem a tüzet a tenisz iránt, pedig egy ilyen versenyen, ahol nincsenek pontok, ez tud segíteni a leginkább – vallotta be Fucsovics Márton tavaly az első fordulóban elszenvedett wimbledoni veresége után. A magyar játékos azt is hozzátette: bár benevezett néhány kisebb tornára, lehetséges, hogy a következő hetekben pihenőre vonul, hogy visszatérésekor friss legyen.

Fucsovicsnak idén jobban megy, mint tavaly Fotó: Europress/AFP/Marijan Murat

Idén Fucsovics sokkal jobb formában várja wimbledont, mint egy éve. Az Australian Openen a harmadik fordulóig jutott, öt szettes küzdelemre késztette a Next Generation sztárját, az olasz Jannick Sinnert. A Roland Garroson egy győztes meccs után jött az emlékezetes meccs a történelmi küldetését teljesítő, a 23. Grand Slam-sikere felé robogó Novak Djokovics elleni három szettes vereség, egy játszmát felölelő meseszép ütésekkel.

Wimbledon előtt Fucsovics Stuttgartban vett lendületet, idén először nyert öt meccset egymás után, végül a negyeddöntőben jó barátja, korábbi páros partnere, Frances Tiafoe állította meg.

A füves pályás forma bizakodásra ad okot, s az Andrej Rubljov elleni tavalyelőtti győzelem a ngyedik fordulóban szép emlék, legutóbb ilyen bravúrra Grand Slam-versenyen Taróczy Balázs volt képes 1981-ben, amikor bejutott a Roland Garroson a legjobb 16 közé. Fucsovics idén nem kapott könnyebb sorsolást kapott, mint két éve. A világranglistán a 66. helyezett éljátékos a 28. kiemelt holland Tallon Griekspoorral (31.) csap össze az All England Clubban a wimbledoni első fordulóban.

Amennyiben nyer, a 64 között az amerikai Giron és a bolíviai Dellien meccs győztesével találkozik. És ha ezt az akadályt is sikerrel veszi, akkor jöhet a világranglista harmadik helyén álló Danyiil Medvegyev. Őt speciel 2020-ban legyőzte a Roland Garros első fordulójában. Idén is összeakadhat az orosszal Wimbledonban.