„Majd én megtanítom Maxnak, hogy tisztelje a herendi trófeát”

– A magyarok ismertek az értékes porcelán iránti szeretetükről. Már az én időmben is gyönyörű vázák és tálak voltak a díjak. A trófea másolata a gyárunkba kerül majd, és én megtanítom Maxnak, hogy értékelje az eredetit, amit most pótolnak neki. Ez egy magyar hagyomány, amit a fiataloknak is meg kell érteniük – szögezte le Marko.