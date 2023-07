Wolff inkább a Red Bull pártját fogja Hamiltonnal szemben

A Red Bull olyan domináns sorozatot produkál, amelyre harmincöt éve nem volt példa a Formula–1-ben, a McLaren 1988-as, tizenegy győzelemből álló rekordját túlszárnyalva a jelenkor királyai zsinórban tizenkét sikernél tartanak. Max Verstappen (Red Bull) szállította vasárnap a történelmi eredményt, és a kétszeres világbajnok az eddigieknél is nagyobb előnnyel nyert, közel 34 másodperccel a második Lando Norris (McLaren) előtt intették le őt. A holland pilótának valójában a vetélytársaival nem is kellett foglalkoznia. Ezt a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff érzékeltette a legjobban, aki szerint Verstappen szó szerint más ligában versenyzett.

Wolff szerint nem a Red Bullt kell visszafogni, hanem a többi csapatnak kell jobban igyekeznie Fotó: AFP/Isza Ferenc

– Feltüzelhetnénk magunkat azzal, ha azt mondjuk, a második helyen is végezhettünk volna, de ez mit sem számít abban a helyzetben, amikor a győztes harminc másodperces előnnyel nyer. Ez egy meritokrácia, szóval ha valaki a szabályokat betartva jobb teljesítményt nyújt, azt el kell fogadnunk.

Most olyan volt, mintha Formula–2-es autók versenyeztek volna egyetlen F1-essel. És az F1-es végül harminc másodperccel megelőzte a többieket – mutatott rá Wolff.

A Mercedes csapatfőnöke hozzátette, ő elismeri a Red Bull eredményeit, és elutasítja az olyan szabályjavaslatokat, amelyekkel mesterséges módon csökkentenék a különbséget az egyes istállók között. Pedig hasonló ötlettel a közelmúltban pilótája, Lewis Hamilton is előállt. A hétszeres világbajnok például azt szabta volna meg, hogy a csapatok mikor kezdhessék fejleszteni a következő évi versenyautójukat, de a felvetésével nemigen értettek egyet.

A jelek szerint Wolff is más véleményen van.

– Azért szeretem a Formula–1-et, mert itt a sport a szórakoztatás előtt áll, és nem fordítva. Nem hozhatunk olyan szabályokat, amelyekkel mindenki egy szintre kerülne. Éveken át mi is átéltük ezt a Mercedesszel, kettős győzelmeket arattunk minden versenyen – ami egyértelműen nem válik a szórakoztatás javára. Ezért most jobb munkát kell végeznünk, hogy újra versenyképesek legyünk. Mert a rajongókhoz hasonlóan mi is frusztrálttá válunk, ha az időmérő után azt gondoljuk, közel vagyunk a Red Bullhoz, a futamon pedig azt nézzük, hogy egy autó eltűnik előttünk a naplementében – magyarázta az osztrák szakember.

Megegyezett már egymással Hamilton és a Mercedes?

A magyar versenyhétvégén Wolff a Sky Germany gyerek riporterének is nyilatkozott. A fiú arról érdeklődött a Mercedes csapatfőnökétől, sikerült-e már megegyezni Hamiltonnal a szerződéshosszabbításról. Hónapok óta húzódik az ügy, és bár többször is azt hangoztatták, hogy már csak az aláírás van hátra, bejelentésre azóta sem került sor.

Ezúttal sem, de Wolff azért egy részletet kikotyogott. Az ifjú riporternek azt válaszolta, a nyilvánosság előtt nem oszthat meg információkat erről, de azért odasúgott neki valamit. A fiú azonnal világgá kürtölte a titkot, miszerint Hamilton újabb két évre ír alá.

A brit rekordbajnok vágya ezek szerint nem teljesült, mert Hamilton ötéves szerződést akart kicsikarni a csapatától. A németek viszont inkább egy évre terveztek, opcióval plusz egy évre.

A szerződés aláírása viszont továbbra is várat magára.

