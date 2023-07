Már igazgató, de még játszana egy-két Grand Slam-főtáblás meccset

– Idáig is szívügyem volt a BTC, hiszen rengeteg szép emlék köt ide. Nagy kihívás, hogy a mostaninál is jobbá és erősebbé tegyem ezt a klubot – nyilatkozta a BTC honlapján a 34 éves Balázs Attila, aki pályafutása csúcsán, három éve 76. volt a világranglistán. Hozzátette, természetesen a profi tenisz áll hozzá a legközelebb, így első dolga volt, hogy a komolyabban versenyző játékosok edzéseit rendszerbe tette, valamint heti két-három alkalommal aktívan részt is vesz ezeken a tréningeken.