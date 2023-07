Vb-érmesünk azt hitte, neki ennyi volt az úszás, nincs keresnivalója Fukuokában

Magyar idő szerint éjjel egy órakor kezdődött az olimpiai számnak számító 10 kilométeres verseny a nők között Fukuokában, az MTI tudósítása szerint tűző napon, majd közben az eső is esett, nagy hullámok voltak, de ugyanilyen hamar visszatért a hőség is. A változékony időjárás megkavarta a mezőnyt, de Olasz Anna és Fábián Bettina így is csak a top 10-be kerülésért tudott harcolni a végén. Csak Fábián járt sikerrel, ő 9. lett végül, a 25 kilométeren 2015-ben vb-ezüstérmes Olasz a 12. helyen csapott a célba.

– Tegnapelőttig azt gondoltam, nekem ennyi volt az úszás, nincs itt keresnivalóm – jelentette ki kendőzetlen őszinteséggel Olasz Anna a verseny után. – Februárban a medencés országos bajnokságon ezen a távon az életemért küzdöttem, ott ha valaki azt mondja, itt 12. leszek, annak nagyon örültem volna. Picit csalódott vagyok azért, de bebizonyítottam magamnak, hogy nem vagyok olyan rossz úszó.

Olasz bevallotta, hogy nem vette észre, amikor meglógott az élmezőny, az egyik bójánál egy nagy hullám miatt szem elől tévesztette őket, és hirtelen nagy lett a lemaradása, amit már nem lehetett ledolgozni.

Fábián Bettina ugyan előrébb végzett, ő csalódott volt az elért eredménye miatt:

– Nem vagyok elégedett, jobb eredményre számítottam. Nem olyan versenyzők előztek meg a végén, akik sokkal jobban úsznak. Egyszerűen beszorítottak, nem tudtam előretörni. Talán túlságosan is udvarias voltam, szerettem volna kimaradni a verekedésekből, ezért több embert is elengedtem, így az utolsó körben vagy tíz úszót meg kellett még előznöm, hogy jobb eredményt érjek el. Nem tudtam magamból kihozni azt, amit akartam.

Fábián öt kilométeren is indul majd Fukuokában, ott is nagy verekedésre számít a vízben. – Egy jó kis bokszolós filmmel kellene készülnöm – jegyezte meg.

Vasárnap magyar idő szerint ugyancsak 1 órakor a férfiak olimpiai versenyszámát rendezik, a magyar színeket az olimpiai ezüstérmes Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid képviseli 10 kilométeren.

Fukuoka, vizes vb, nyílt vízi úszás, női 10 km: 1. Leonie Beck (Németország) 2:02:34.0 óra, 2. Chelsea Gubecka (Ausztrália) 2:02:38.1, 3. Katie Grimes (Egyesült Államok) 2:02:42.3, ...9. Fábián Betiina 2:03:15.2, ...12. Olasz Anna 2:03:16.9

Borítókép: Fábián Bettina és Olasz Anna a fukuokai vb-n (Fotó: Magyar Úszószövetség)