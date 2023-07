Világrekordot ért el szabadtüdős merülésben Korok Fatima

„Annyi minden jár a fejemben, de nem találom a megfelelő szavakat, hogy leírjam, amit érzek... Óriási érzelmi tornádóban vagyok, köszönöm nagyon az érzelmes üzeneteket mindannyiótoktól, nagyon köszönöm a kedves szavakat és gratulációkat is! Köszönöm a szüleimnek, tesóknak és az egész családnak, hogy mindig támogatnak, a legnagyobb örömöm, hogy büszkék vagytok rám! Imádlak benneteket és alig várom, hogy otthon megünnepeljük majd! Most is sírok… Köszönöm a szponzoraimnak, hogy hisztek bennem és segítettek megvalósítani az álmaimat, hogy együtt inspirálhassunk másokat, hogy legyenek bátrak, soha ne adják fel, és merjenek nagyot álmodni!” – írta a Facebook-oldalán korok Fatima.

Borítókép: Korok Fatima a világrekord után (Forrás: Facebook.com/fatimakorok.freediver)