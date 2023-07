Kós Hubert kulisszatitkot árult el Phelps világrekordjának megdöntőjéről

Azt eddig is tudtuk, hogy a január óta az Egyesült Államokban készülő Kós Hubert ráfeküdt a hátúszásra az utóbbi időben, hiszen kétszáz méteren a világ idei legjobbját is megúszta korábban, de százon így is meglepően erősen kezdett Fukuokában.

Kós 53,12 másodperces országos csúccsal olimpiai szintidőt teljesített rögtön az előfutamban, amelyből az összesített második helyen jutott tovább. Ezzel a 20 éves magyar egyrészt Cseh László 2012-ben felállított 53,40 másodperces magyar rekordját adta át a múltnak, másrészt a saját korábbi egyéni csúcsából (53,83) több mint négy tizedet faragott.

– Még reggel van, reméljük, tudok ennél jobbat úszni délután, és kell is a jobb idő, hogy bejussak a döntőbe, mert jól berúgták a motort a fiúk – értékelt a vegyes zónában Kós. – Azt éreztem, hogy ez az úszás nagyon fáj és lassú vagyok, ehhez képest megnyertem a futamot.

Kósnak még az is belefért, hogy a forduló után ráúszott kicsit a kötélre, ami megzavarta. Sok számban nevezett be a vb-n, de most csak a délutáni 100 hát elődöntőre fókuszál, és azt majd az események alaktíják, hogy végül a többi közül miben indul el.

Kós úgy örült Marchand csúcsának, mint még senkinek

Lapunk kérdésére Kós arról is mesélt, hogy milyen a kapcsolat közte és Léon Marchand között, aki vasárnap elképesztő úszással döntötte meg Michael Phelps utolsó élő világrekordját 400 vegyesen. Mint ismert, Kós és a francia klasszis egy csapatban edzenek Arizonában Phelps korábbi sikeredzője, Bob Bowman irányítása mellett, s eredendően mindketten vegyesúszók.

– Nagyon jó a kapcsolatunk, úgy örültem, amikor Léon megúszta a világcsúsot, mint még senkinek, egyből le is jöttem, amikor jött ki a medencéből, és átöleltem – árulta el Kós, aki egy kis kulisszatitkot is megosztott a franciáról. – Nagyon örülök annak, hogy tudok vele edzeni. Léon a hátúszó számokban nem indul, mert az a leggyengébb úszásneme, de még abban is meg szokott verni az edzéseken. Szóval nagyon jó, hogy van egy ilyen társ, aki húz magával.

FRISSÍTÉS (6:16): A többi magyar eredmény

Nincs más magyar továbbjutó Kóson kívül

Kós Huberttel azonos számban, 100 háton szerepelt Kovács Benedek is, aki 54,24 másodperccel a 21. lett. Tavaly a budapesti vb-n hasonlóan kezdett, aztán 200 méteren – amelyben a római Eb-n ezüstérmes lett – döntőbe jutott. Kovács a vegyes zónában reményét fejezte ki, hogy ez Fukuokában is hasonlóan alakul.

Ugyanebben a számban a nőknél a 17 éves Molnár Dóra ugrott vízbe, aki tavaly a juniorok között világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett. A fiatal magyar versenyző egyéni legjobbjától (1:00,83) elmaradva, 1:02,62 perces idővel a 34. helyen végzett.

Németh Nándor 200 gyorson, 1:47,11 perces idővel csak a 23. helyen végzett, nem jutott tovább. Ahogy női 1500 gyorson Mihályvári-Farkas Viktória és Flück Nóra sem – előbbi a 19., utóbbi a 22. helyen zárt.

Vizes vb, Fukuoka, úszás, hétfői előfutamok magyar helyezettjei. Női 100 m hát: 34. Molnár Dóra 1:02,62, férfi 100 m hát: 2. Kós Hubert 53,12, 21. Kovács Benedek 54,24, férfi 200 m gyors: 23. Németh Nándor 1:47,11, női 1500 m gyors: 19. Mihályvári-Farkas Viktória 16:25,16, 22. Flück Nóra 16:34,63.

Az esti programban egyetlen magyar résztvevő lesz, Kós Hubert a 100 hát elődöntőjében magyar idő szerint 13.17-től úszik.

Borítókép: Kós Hubert nagy formában kezdte meg egyéni szereplését Fukuokában (Fotó: MÚSZ/Derencsényi István)