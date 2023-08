Már megint a lovak... – elmaradt a magyar egyéni érem az öttusa vb-n

A körvívást pénteken teljesítette a mezőny, a magyarok közül a csapatban és váltóban világ- és Európa-bajnoki címmel is rendelkező Demeter szerepelt a legjobban, sőt, a 36 elődöntőst tekintve is ő érte el a legjobb eredményt 23 győzelemmel és 12 vereséggel. Így kedvező helyzetből kezdhette a szombati elődöntőt, amelyből magabiztosan lépett tovább és a vasárnapi 18-as finálénak is az első helyről vághatott neki.

Gyorsan kiderült azonban, hogy nem tud kimagasló eredményt elérni, mert a lovaspályán 64 pontot vesztett, a lova sorra húzta le a rudakat, kilenc akadálynál volt rontása, amihez még egy másodperces időtúllépés is hozzájött. A 15. helyre csúszott vissza, de aztán a bónuszvívásban – amelyben a körvívás legjobbjaként utolsóként lépett az emelt pástra – megnyerte egyetlen asszóját, amiért négy pontot kapott, ezzel 14. volt. A 200 méteres úszás után viszont megint 15., miután a medencében 2:04.41 perccel a 13. időt érte el. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban 10:30.80 perccel a 15. eredménnyel egy helyet visszacsúszott.



Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Bőhm – aki július elején az Európa-játékokon, egyben Eb-n kiharcolt harmadik helyével már olimpiai kvótás – 18 győzelemmel, illetve 17 vereséggel zárta a pénteki vívást és a vasárnapi döntő rajtjánál a 11-13. helyen állt. A lovaglása neki sem alakult jól, öt verőhibával 35 pontot vesztett a kiinduló 300-ból. A bónuszvívásban nem szerzett pontot, 2:00.30 perces úszásával, amellyel a hatodik legjobb volt, a 14. helyen állt – Demeter előtt – a kombinált számot megelőzően. Az utolsó szakaszban azonban parádésan teljesített, 9:48.20 perccel ő volt a leggyorsabb, ennek köszönhetően hét helyet előre tudott lépni.

– Teljesen váratlanul ért a mai lovaglás – mondta az MTI érdeklődésére Martinek János szövetségi kapitány. – Hozzá kell tenni, hogy vegyes volt a lóállomány, a legutóbbi itteni világversenyen, a 2019-es olimpiai kvalifikációs Eb-n sokkal jobb lovakat állítottak ki a rendezők. Úgy érzem, nem csak a versenyzők hibája volt ez a teljesítmény, nem csak rajtuk múlt a gyengébb szereplés. Ezek nem öttusalovak voltak, más tudás kell hozzájuk. Két-két versenyzőnk jutott döntőbe, de nagyobb lehetőség volt ebben a versenyben, mint amit a végeredmény mutat. Jobb lovaglással harcban lehettünk volna az érmekért – nyilatkozta a kapitány.