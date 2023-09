Amerika egy tinédzsert ünnepel, aki Serena Williams nyomába lépett + videó

Amikor a US Open nyolcaddöntőjében a világranglista-vezető lengyel Iga Swiatek kikapott a lett Jelena Ostapenkótól, ez azt is jelentette, hogy 75 hét után (!) jövő hétfőtől új világelső lesz: a második helyről Arina Szabalenka ugrik az elsőre, ahol még soha nem volt. New Yorkban a 25 éves fehérorosz játékos úgy jutott a legjobb négybe, hogy addig mind az öt meccsét két szettben nyerte meg, de az elődöntőben a 17. helyen kiemelt amerikai Madison Keys ellen megszenvedett, az első szettet 6:0-ra bukta el, majd a másodikat és a harmadikat egyaránt 7:6-ra nyerte meg. A fináléban is egy hazai játékos várt rá, a világranglistán hatodik, 19 éves Coco Gauff, aki a negyeddöntőben nagyon megverte Ostapenkót (6:0, 6:2), és az elődöntőben a cseh Karolína Muchová sem tudta megállítani (6:4, 7:5).

Arina Szabalenka és Coco Gauff a döntő előtt Forrás: Twitter/US Open

Ugyanakkor Gauff még az első és a harmadik körben veszített szettet, és a döntőben is a rutinosabb Szabalenka számított az esélyesnek. A fehérorosz idén megnyerte az Australian Opent, ez lett az első Grand Slam-győzelme, míg Gauffnak a legjobb GS-eredménye eddig az volt, hogy tavaly döntőt játszott a Roland Garroson, ott Swiatektől kapott ki 6:1, 6:3-ra.

Az idei amerikai nyílt teniszbajnokság döntőjében megilletődötten kezdett, rögtön elveszítette az adogatását, majd még kétszer, s ugyan egyszer ő is tudott brékelni, az első játszmát Szabalenka 6:2-re nyerte meg. A másodikban viszont Szabalenka a negyedik játékban nem tudta hozni az adogatását – a végén kettős hibát vétett –, Gauff pedig végigvitte a brékelőnyét, és 6:3-mal kiegyenlítette az állást. New Yorkban már azzal is nagy tettet hajtott végre, hogy az elődöntőbe jutott, amerikai tinédzserként ez legutóbb Serena Williamsnek jött össze, még 2001-ben, akkor a döntőben kikapott nővérétől, Venusól, de két évvel korábban, 1999-ben megnyerte a tornát, 17 esztendősen! S most Gauffnak is elérhető közelségbe került a GS-trófea. Az amerikaiaknak legutóbb 2017-ben volt győztesük, hat éve Sloane Stephens fejére került a korona.

Coco Gauff nagy győzelmet aratott

A harnadik szettben a közönség és Gauff is tűzbe jött, a fiatal amerikai minden labdát visszaütött, ellenfele pedig egyre többet hibázott. A játszna elején kétszer is elveszítette az adogatását, s Gauff 4:0-ra elhúzott. Szabalenka ezután 4:1-re szépített, és ápolást kért, a bal combját masszírozták, ő pedig próbálta rendezni a gondolatait. Ez rövid időre sikerült neki, mert brékelt (4:2), ám amikor azt hittük, hogy visszajött a meccsbe, újra hibát hibára halmozott. S ennek nem lehetett más a következménye, mint az, hogy a US Opent Coco Gauff nyerte meg, 2:6, 6:3, 6:2-re diadalmaskodva.

Coco Gauff won the US Open in epic fashion.



Match point 👇 pic.twitter.com/QMAwRod7B7 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

A győztes öröme:

The moment you become a Grand Slam champion. 🥹 pic.twitter.com/AsQwN1eXl4 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Coco Gauff történelmet írt:

Szabalenka a konditeremben kiborult

Szabalenka a díjátadón nagyon sportszerűen nyilatkozott, gratulált Gauffnak, s igyekezett jó képet vágni a történtekhez. Később viszont a kamerák rögzítették, hogy a konditeremben elszakadt nála a cérna, és összetörte az ütőjét... A díjátadó, a 12-szeres egyéni Grand Slam-győztes, 79 éves Billie Jean King ment oda hozzá vigasztalni, és Szabalenka végül meg is nyugodott.

US Open, női döntő: Coco Gauff (amerikai, 6.)–Arina Szabalenka (fehérorosz, 2.) 2:6, 6:3, 6:2.

Az elmúlt tíz év döntői:

2013: S. Williams (amerikai)–Azarenka (fehérorosz) 7:5, 6:7 (6-8), 6:1

2014: S. Williams–Wozniacki (dán) 6:3, 6:3

2015: Pennetta (olasz)–Vinci (olasz) 7:6 (7-4), 6:2

2016: Kerber (német)–Ka. Pliskova (cseh) 6:3, 4:6, 6:4

2017: Stephens (amerikai)–Keys (amerikai) 6:3, 6:0

2018: Oszaka (japán)–S. Williams 6:2, 6:4

2019: Andreescu (kanadai)–S. Williams 6:3, 7:5

2020: Oszaka–Azarenka 1:6, 6:3, 6:3

2021: Raducanu (brit)–Fernandez (kanadai) 6:4, 6:3

2022: Swiatek (lengyel)–Dzsabőr (tunéziai) 6:2, 7:6 (7-5)

2023: Gauff (amerikai)–Szabalenka (fehérorosz) 2:6, 6:3, 6:2

Borítókép: A US Open női egyesének győztese: Coco Gauff (Forrás: Twitter/US Open)