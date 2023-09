Egy tüntető a lelátóhoz ragasztotta magát az US Open elődöntője alatt + vieó

Coco Gauff az első szett megnyerése után a másodikban 1:0-ra vezetett a cseh Karolína Muchová ellen, amikor néhány klímaaktivista miatt félbeszakadt a US Open első női elődöntője. Az egyik tüntető odáig merészkedett, hogy odaragasztotta a lábát a lelátóra. Ötven percbe telt, amíg helyreállt a rend az Arthur Ashe Stadionban, és folytatódhatott a mérkőzés. Az amerikai ifjonc bár tartott tőle, a közjáték ellenére sem szakadt meg a lendülete. A második szettet 7:5-tel húzta be, így a 2022-es Roland Garros után másodszor is Grand Slam-döntőbe jutott, ráadásul ezúttal hazai közönsége előtt érte el a nagyszerű eredményt. Felkészültnek érzi magát, második nekifutásra már a kupát is szeretné megszerezni.

Coco Gauffot nem zavarta meg a közjáték, döntőbe jutott a US Openen. Fotó: AFP/Kena Betancur

– Békés módon zajlott le az egész, úgyhogy nem haragszom az aktivistára. Természetesen nem szerettem volna, hogy ilyesmi történjen, amikor 6:4-es első szett után 1:0-ra vezettem, mert azt akartam, hogy megmaradjon a lendületem – mondta Gauff a megszakításról, aki Sloane Stephens 2017-es diadala óta az első hazai győztes lehet a US Openen. – Tavaly nyáron még nem éreztem azt, hogy bennem van, hogy Grand Slam-tornát nyerjek, már csak azért sem, mert az ellenfelem, Iga Swiatek éppen hosszú győzelmi szériában volt. De most más a helyzet. Csak magamra fókuszáltam, a saját elvárásaimra, nem nézegettem, mit írnak a közösségi oldalakon, és nem hallgattam arra, hogy mit gondolnak az emberek az esélyeimről. Hiszek benne, hogy elég érett és képes vagyok a győzelemre. De bármi is történjék szombaton, nagyon büszke vagyok arra, ahogyan magamban kezeltem az elmúlt néhány hetet – fogalmazott a 19 éves teniszező.

A tüntetés pillanatai:

Szabalenka 0:6 után döntős a US Openen

A második szettben 5:4-ig úgy tűnt, hogy női egyesben amerikai házi döntőt rendeznek, mert Madison Keys lesöpörte a pályáról a leendő világelső Arina Szabalenkát. Előbbi 6:0-val rendezte le az első játszmát, majd a másodikban már a mérkőzés megnyeréséért adogatott, amikor de ellenfele könnyedén elvette az adogatását, és Szabalenka aztán tie briekben meg is nyerte a szettet.

Az utolsó játszmában is Keys állt jobban, 3:2-nél brékelt, de a fehérorosz visszabrékelt. Ismét tie breakig húzták, és a hullámvölgyekkel teli találkozón egy ponton már Szabalenka is elveszítette a fonalat. 7:3-nál abban a hitben dobta el az ütőjét, hogy megnyerte a meccset, néhány másodperc elteltével aztán ráeszmélt, hogy a döntő szett tie breakjében tíz pontot kell nyerni.

Szabalenka idő előtt ünnepelt:

Végül a maradék három pont is meglett, Szabalenka pedig pályafutása során másodszor menetelt el a döntőig a legrangosabb tenisztornák egyikén. Szombaton a magyar idő szerint 22 órakor kezdődő fináléban pedig második GS-trófeáját is megszerezheti.

– Madison elképesztő volt, leütött a pályáról. Egyszerűen semmit sem tudtam tenni ellene – beszélt a kezdetekről Szabalenka, aki közel állt ahhoz, hogy zsinórban harmadik Grand Slam-elődöntőjét veszítse el. Maga sem érti, hogy nem így történt. – Tovább kell próbálkoznod és küzdened, aztán talán meg tudod fordítani az állást. Nagyon szerencsés vagyok, én sem tudom hogyan, mondhatni varázslattal sikerült megnyernem ezt a meccset.

US Open, női egyes, elődöntő:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Keys (amerikai, 17.) 0:6, 7:6, (7-1), 7:6 (10-5)

Gauff (amerikai, 6.)–Muchová (cseh, 10.) 6:4, 7:5

Borítókép: Tüntetők zavarták meg a US Open egyik elődöntőjét (Fotó: AFP/Getty Imagews North America/Al Bello)