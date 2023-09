Kihirdették, kik utaznak Belgrádba, ahol nagy lesz a tét a válogatottnak

A beterjesztés szerint hat női, hét szabad- és kilenc kötöttfogású, tehát huszonkét versenyzőnk száll harcba a Stark Arena szőnyegein a vb-helyezésekért, s a szakáganként hat ötkarikás súlycsoportban a párizsi indulási jog kivívásáért. A szerb fővárosban kategóriánként öt, összesen kilencven kvóta talál majd gazdára, a négy érmes mellett az ötödikek egymás elleni mérkőzésének győztesei örülhetnek majd. A jelenlegi helyzet szerint tizenegy magyar kiemeltként várhatja a világbajnokságot – tájékoztatott a Magyar Birkózók Szövetsége.

Lévai Zoltán akcióban Fotó: MBSZ/Róth Tamás

A magyar csapat (22 fő):

Nők (6): Szekér Szimonetta (50 kg, BHSE), Orsós Sztálvira (53 kg, Csepel TC, 8. kiemelt), Bognár Erika (55 kg, BHSE, 5. kiemelt), Galambos Ramóna (57 kg, BHSE), Dollák Tamara (59 kg, UTE), Szabados Noémi (68 kg, Ferencváros).

Szabadfogás (7): Muszukajev Iszmail (65 kg, Ferencváros, 3. kiemelt), Antal Dániel (70 kg, UTE), Kuramagomedov Murad (74 kg, Tatabánya, 7. kiemelt), Püspöki Patrik (86 kg, Baja), Juhász Balázs (92 kg, Kecskeméti TE), Bajcajev Vlagyiszlav (97 kg, Csepel TC, 4. kiemelt), Ligeti Dániel (125 kg, Haladás, 4. kiemelt).

Kötöttfogás (9): Torba Erik (60 kg, BHSE), Kecskeméti Krisztián (63 kg, Cegléd), Váncza István (67 kg, Ferencváros), Fritsch Róbert (72 kg, BHSE, 6. kiemelt), Lévai Zoltán (77 kg, BHSE, 1. kiemelt), Szilvássy Erik (82 kg, Csepeli BC), Losonczi Dávid (87 kg, ESMTK, 2. kiemelt), Lévai Tamás (97 kg, BHSE, 6. kiemelt), Vitek Dárius (130 kg, BHSE, 6. kiemelt).

A Kozma István Birkózó Akadémián megtartották az évnyitót

Az elnökségi után került sor a Kozma István Birkózó Akadémia (KIMBA) hivatalos évnyitójára, amit sportági legendák, edzők, sportolók és szülők mellett megtisztelt jelenlétével Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára, Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a KIMBA alapítója, Hegedüs Csaba, a KIMBA szakmai főtanácsadója, Bacsa Péter, az MBSZ alelnöke, a KIMBA operatív igazgatója, Lőrincz Tamás, a KIMBA szakmai igazgatója, Ancsin László, az MBSZ főtitkára, valamint Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója.

– A KIMBA-ban minden adott ahhoz, hogy a tehetséges fiatalok kihozzák magukból a maximumot. A sportág hazai legjobbjai irányítják a szakmai munkát, akik pontosan tudják, mi kell a sikerhez. Itt minden azért van, hogy fejlődhessetek, hogy egyszer ti is úgy álljatok a dobogón, mint Lőrincz Tamás Tokióban – Schmidt Ádám ezekkel a szavakkal köszöntötte az akadémistákat.

Fábián László is szólt a fiatalokhoz:

– Nagyon fontos, hogy átérezzétek, milyen ide tartozni, a birkózó- és a magyar sportcsaládhoz. Tudnotok kell, hogy a legjobb helyen vagytok. Tartsátok szem előtt a pozitív példákat, amelyekkel nap mint nap találkoztok!

Lőrincz Tamás a nyári világversenyek értékelése mellett a jövőre is tekintett:

– Tizenhét érmet nyertünk a nyári utánpótlás világ- és Európa-bajnokságon, ami fantasztikus. Ezúton is gratulálok az érmeseknek, és annak az ötvennyolc sportolónknak is, aki a magyar színeket képviselte a világversenyeken. Szép sikereket értünk el, és fájó vereségeket is szenvedtünk, de a lényeg a folyamatos fejlődés, ezekből mind tanulhatunk!

Németh Szilárd leszögezte, elégedett azzal, amit a KIMBA elért az alapítása óta:

– A legfőbb célunk a közösségépítés. Olyan fiatalokat nevelünk, akik képesek kiállni a céljaikért, Magyarországért, a magyar érdekekért és a teljes birkózócsaládért. Fontos az is, hogy sportolóink ne csak a szőnyegen, hanem az életben is megállják a helyüket, kiváló magyar állampolgárrá és kiváló magyar birkózóvá váljanak. Úgy látom, és az eredmények is ezt mutatják, hogy jó és sikeres úton járunk – mondta az MBSZ elnöke.

Borítókép: Losonczi Dávid a második kiemelt lesz a súlycsoportjában (Forrás: MBSZ/Róth Tamás)