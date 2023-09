Terepralis csata Nagykállóban, a várost anno Rákóczi is bevette

Nagykálló azzal vonult be a magyar történelembe, hogy Rákóczi Ferenc 1703-ban elsőként az itt fekvő várat vette be. Az egykor virágzó város idővel háttérbe szorult a közeli Nyíregyháza mögött, a hétvégén hagyományosan ismét fontos helyszínn válik, itt versenyeznek a magyar terepralisok a Révész Terep-rallye Országos Bajnokság idei ötödik futamán. A helyszín sokaknak ismerős, idén azonban a legdörzsöltebb pilóták sem építhetnek a tapasztalatukra, hiszen a pályák alaposan megújultak, többek között három új településre, Kislétára, Nyírgelsére és Nyírbogátra is ellátogatnak a versenyzők.

A mezőnyben több környékbeli pilóta is nagy örömmel várja a nagykállói versenyt.

– Tavalyelőtt még a Challenge kategóriában mentünk itt, de úgy hallottam, most teljesen mások lesznek a pályák. Itt a Nyírségben nagyon szeretik az emberek a motorsportot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sok néző lesz most is. Ez a homokos talaj teljesen más, mint amilhez a többi futamon hozzászoktunk, és nagy kérdés, hogy lesz-e eső vagy sem. Én remélem, hogy lesz, de egy biztos: elspórolni nem fogjuk! – árulta el Révész Tamás (Can-Am).

A nyírségi pilóták azonban komoly konkurenciával néznek szembe. Itt lesz például a Dakar-menő cseh Miroslav Zapletal (Ford), aki miután brillírozott az augusztusi futamon, átvette a vezetést a magyar bajnokságban. Lukács “Csucsu” Kornél és navigátora, Mesterházi Márk (Toyota) azonban mindent elkövetnek, hogy a hétvégén és a novemberi záró futamon behozzák a múltkori műszaki problémájuk miatt keletkezett hátrányt, és az év végén ők emelhessék magasba a bajnoki serleget.

Ráadásul mindkettejük számára különleges a verseny, hiszen a pilóta nemrég ünnepelte 32. születésnapját, navigátora pedig tíz évvel ezelőtt éppen a nagykállói futamon kezdte terepralis pályafutását. A kettős évfordulóról a szervezők sem feledkeztek meg: a toyotás párost csütörtök este a szervizparkban különleges tortával köszöntötték.

A T4 Nat kategória címvédő bajnokai, a Molnár Balázs – Molnár Gabriella páros, jelenleg a sorozat értékelésében a negyedik helyet foglalja el. Hátrányuk azonban mindössze négy pont az utolsó dobogós pozícióhoz képest, így a nagykállói futamra úgy tekintenek, mint egy lépésre az év végi dobogó felé.

– Várpalotán az első nap öt kilométer után szétment valami az autón. Utána mentünk még húsz kilométert, de addigra annyira összetorlódtak az alkatrészeink, hogy meg kellett állnunk. A szerelőink rendbehozták a kocsit, de sajnos csak szombat reggel tudtunk visszaállni a versenybe. Tizenötöt vagy tizenhetet előztünk, de sajnos pontszerző helyre nem tudtunk feljönni. Ha még egy kicsit hosszabb lett volna a pálya, akkor lehet, hogy sikerül – mesélte a navigátor.

Bruzsa Richárd (Bedu Pro X3) navigátora, Szőke Niki számára eddig is különleges emlékeket őrzött Nagykálló, és ez mostantól még inkább így lesz, ugyanis az adminisztratív átvétel után egy kíváncsian nézelődő kutyussal a karjában adott interjút a verseny sajtósának.

– Szeretném bemutatni nektek Hugót, akit most hoztam el egy menhelyről, úgyhogy kicsit még félős – mondta Niki, akinek egyébként 2013-ban szintén a nagykállói viadal volt az első versenye.

– Szóval itt vagyunk most a nagykállói versenyen, és nekem nagyon sok emlékem kötődik ide, nagyon szeretem a nagykállói versenyeket. Most már számomra is jó emlék, hogy nem is tudom, hogy melyik évben mentem a Kaposi Zolival, és szétment a hajtásunk, és szükség volt a csapattársra, hogy segítsen és húzzon be minket a célba, mert szükségünk volt a pontokra. Felakasztottam a vonószemeket, meg a vontatókötelet, és elkezdték húzni a Lovász Gyuriék az autót, viszont én nem ültem még benne, úgyhogy egy másfél kilométert futottam az autó után, mire sikerült utolérnem őket. Ma már nekem is jó élmény, de akkor azért halálfélelmem volt, amikor beszálltam az autóba, mert a végkimerülés állapotában voltam. Most Bruzsa Ricsi lesz a pilótám, és nagyon várjuk, és kíváncsiak vagyunk.

Borítókép: Miroslav Zapletal cseh pilóta és szlovák navigátora, Marek Sykora (Fotó: Pataky Péter)