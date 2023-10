Liu Shaolin és Liu Shaoang kínai lányokat ölelget, megvan az első aranyuk + videó

A 2023/24-es világkupa-sorozatot nyitó montreali világkupán a tavaly év végén országot váltó Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang a hazai megméretések után most indul először kínai színekben világkupa-versenyen. S a közép-európai idő szerint szombat éjjeli programban rögtön aranyérmesek lettek, kissé furcsa körülmények közepette. A 2000 méteres vegyes váltó döntőjében ugyanis a fivérek közül csak Liu Shaolin volt ott a jégen. Ám a táv kétharmadánál nagy bukás történt, a futamot visszalőtték, és a megsérült kínai férfiversenyző helyére a kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang ugrott be, aki egyébként az elődöntőben korcsolyázott. S a kínaiak velük meg is szerezték az aranyérmet.

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor itt még korábban a kínai országos bajnokságon Forrás: Instagram/shaolinliu

Liu Shaolin: Azért vagyunk itt, hogy elhozzuk a show-t

– A verseny egy kicsit őrült volt, de a végeredmény nagyon jó lett, Montreal soha nem okoz csalódást nekünk. Nagyszerű a közönség, mi pedig azért vagyunk itt, hogy elhozzuk a show-t. Az volt a célunk, hogy jó eredményt érjünk el az első versenyünkön, és most nagyon boldogok vagyunk. Remélhetőleg a következő versenyeken még jobbak leszünk – nyilatkozta Liu Shaolin Sándor a döntő után a Nemzeközi Korcsolyázó-szövetség honlapjának. – A szövetség nagyon sokat segített, és minden támogatást megadtak nekünk. Nem kellett semmi miatt stresszelnünk, a Kínába költözésünk zökkenőmentes volt – tette hozzá.

The Chinese 🇨🇳 squad clinches gold in the Mixed Team Relay event 🥇👀 #ShortTrackSkating pic.twitter.com/V7fOK1mQcf — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) October 21, 2023

A vegyes váltó döntője előtt 1000 méteren mindkét fivér búcsúzott a negyeddöntőben, Liu Shaoangot kizárták, bátyja pedig harmadik lett a futamában, és csak az első kettő jutott tovább. 1500 méteren nem indultak, ebben a számban három másik kínai versenyző kapott lehetőséget. A kínai férfiváltó 5000 méteren az elődöntőből futamgyőztesként jutott be a mai döntőbe, s mindkét Liu fivér szerepelt a kvartettben.