Verstappent a katari homoktengerben sem lehetett megállítani

Hatványozottan nehéz helyzetben találták magukat a pilóták Katarban. A forróság mellett hatalmas szél fogadta őket a versenyhétvége egyetlen szabadedzésén, az újraaszfaltozott pályából homoktengert kreálva, és közben a lemenő nap is vakította őket. Ráadásul a helyes beállítások megtalálása sem volt egyszerű feladat, mivel a tréninget nappal tartották, amihez csak a sprintkvalifikáción lesznek hasonló körülmények, a hétvége többi eseményét pedig villanyfény mellett rendezik.

A lemenő nap nem könnyítette meg a pilóták dolgát (Fotó: AFP/Giuseppe Cacace)

A köridőkön is meglátszott, hogy a pilótákat milyen állapotban lévő pálya várta, a gyakorlás elején vezető George Russell (Mercedes) legjobb eredménye tizennégy másodperccel maradt el Lewis Hamilton (Mercedes) 2021-es pole pozíciós idejétől (1:20,827). Az volt egyébként az eddigi egyetlen Formula–1-es időmérő a pályán, ami két éve mutatkozott be házigazdaként a száguldó cirkuszban. 2022-ben azért nem rendezték meg a versenyt, mert Katar volt a labdarúgó-világbajnokság helyszíne is, és novemberben nem vállalták be két ekkora sportesemény lebonyolítását.

Visszatérve a pénteki edzésre, a kezdeti időkhöz képest a végére hét másodpercet gyorsultak a versenyzők. Néhány perccel a leintés előtt a harmadik világbajnoki címétől egy karnyújtásnyira lévő Max Verstappen (Red Bull) ugrott az égre, és ezután nem engedte ki a kezéből az első helyet. Mögötte Carlos Sainz, Charles Leclerc (mindkettő Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) és Sergio Pérez (Red Bull) volt a sorrend.

A katari szabadedzés végeredménye:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:27.428 perc

2. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 1:27.762

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:27.909

4. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 1:27.919

5. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 1:28.016

6. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 1:28.027

7. Nico Hülkenberg (német, Haas) 1:28.171

8. George Russell (brit, Mercedes) 1:28.336

9. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:28.380

10. Lando Norris (brit, McLaren) 1:28.441

11. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1:28.550

12. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 1:28.590

13. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:28.679

14. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 1:28.690

15. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:28.732

16. Pierre Gasly (francia, Alpine) 1:28.821

17. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:29.041

18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 1:29.106

19. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 1:29.238

20. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1:29.502

A hétvége menetrendje péntek: időmérő 19.00

szombat: sprintkvalifikáció 15.00, sprintfutam 19.30

vasárnap: Katari Nagydíj 19.00

Borítókép: Max Verstappen a katari szabadedzésen (Fotó: AFP/Karim Jaafar)