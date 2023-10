Az új német kapitány vezérnek hívta vissza a korábbi bűnbakot

A technikás, jól passzoló, hátulról irányítani képes Hummels 2019-ben tért vissza a bajoroktól Dortmundba, de akkor már nem volt válogatott, ugyanis a 2018-as vb bukása után ő lett az egyik bűnbak. Mesut Özil akkor önként mondta le a válogatottságot, Hummels, Jérome Boateng és Thomas Müller viszont nem önszántából maradt ki hosszú időre a csapatból, őket az akkori kapitány, Joachim Löw építette le, mondván ideje fiatalítani.

Öt évvel később még mindig Hummels a megoldás

Azóta eltelt több mint öt év, és most újra Hummels neve vetődik fel megoldásként a németek védőproblémáira. Persze már Löw is meggondolta magát, az előző Eb előtt visszahívta Hummelst (és Müllert is), de miután az a torna sem volt sikerszám (a nyolcaddöntőben az angolok ellen estek ki), a korosodó védő előtt bezárult az ajtó. Legalábbis Flick nem nyitotta ki, de most Nagelsmann igen.

– Mats nagyon tapasztalt játékos, aki kiválóan építi fel a játékot, és megvan a bátorsága ahhoz, hogy labdákat játsszon meg a középpálya felé. Olyanokra van szükségünk, akik sokat beszélnek, megértik az elképzeléseimet és tudnak passzolni. Neki vezetnie kell a többieket is – nyilatkozta Nagelsmann Hummels visszahívásáról, s az utóbbi mondatából kitűnik, hogy vezérszerepet szán a Dortmund védőjének, aki a jövő évi Eb idején már 35 éves lesz.

Mats Hummels még mindig alapember a Dortmundban. Fotó: EPA/Ronald Wittek

Nagelsmann több váratlant is húzott. Három újoncot is meghívott, a harmincadik életévében járó Robert Andrich (Bayer Leverkusen) mellett a 32 esztendős Kevin Behrens (Union Berlin) és a 25 éves Chris Führich (Stuttgart) is először tagja a keretnek, utóbbi két labdarúgó korábban a korosztályos válogatottakban sem szerepelt.

Nagelsmann: Csillogó szemű srácok kellenek a válogatottba

– A lendület mindig nagyon fontos a válogatottnak, azokat kell meghívni, akik csúcsformában vannak – fogalmazott Nagelsmann. – Chris Führich lendületes, jó az egy-egy elleni szituációkban, és a telefonbeszélgetésünk üdítő volt, hallottam a lelkesedését. Csillogó szemű srácok kellenek a csapatba.

Nagy visszatérő Leon Goretzka a Bayernből és David Raum a Lipcséből, rájuk Flick legutóbb nem számított. Nagelsmann kihagyta többek közt az előző kapitánynál alapember Emre Cant (Dortmund) és a védelemben több kapitális hibát vétő Nico Schlotterbecket (Dortmund), de jelezte, hogy az Eb-ig még sok idő van, jelenleg mindenki előtt nyitva áll az ajtó.

A németek október 14-én az Egyesült Államokkal, négy nappal később pedig Mexikóval játszanak felkészülési mérkőzést a tengerentúlon.

Borítókép: Julian Nagelsmann kihirdette az első keretét a német válogatott élén (Fotó: EPA/Ronald Wittek)