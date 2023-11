Egy játékos nem kapott meghívót a magyar világbajnokok közül

A férfivízilabda-válogatott a nyáron megnyerte a fukuokai világbajnokságot , ezzel bebiztosította a helyét a jövő évi, párizsi olimpiára. Ettől függetlenül természetesen csapata az ötkarikás játékok előtti tornákon is részt vesz, így januárban a zágrábi Európa-bajnokságon és februárban a dohai világbajnokságon is.

Varga Zsolt csapata címvédőként vesz részt a dohai világbajnokságon (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Egy világbajnok sérülés miatt marad ki

A felkészülés december 11-én kezdődik, a szövetségi kapitány huszonhét játékost hívott meg a bő keretbe. Varga Zsolt a világbajnoki címvédő csapat tagjai mindegyikének bizalmat szavazott. Német Toni képez kivételt, a centeróriás vállműtétje után még nem bevethető, de a tervek szerint Dohában már ott lehet.

– Amikor két világverseny követi egymást, az teljesen más stratégiát követel meg a felkészülésben és a csapatkijelölésben is – idézi a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) honlapja Varga Zsoltot. – Nyilván nagyobb kerettel indulunk el, amelyet az elmúlt hónapok edzései, illetve a klubmérkőzéseken látottak alapján állítottam össze. Sok a fiatal, vannak kereten kívüli meghívottak is, akár két teljes csapatra is kettébontható a társaság, ami a még minőségibb taktikai felkészülést is segíti. Lesznek mérkőzések is, de az Eb-t közvetlenül megelőzően már nem, ezért is fontos, hogy játékban az edzéseken is tudjunk fejlődni. A terv az, hogy az Európa-bajnokságra fiatalabb csapattal megyünk, a jövő építése céljából, de az eredményesség ugyanúgy szempont, mint bármikor máskor.

A férfi vízilabda-válogatott bő kerete: Kapusok: Bányai Márk (Szolnoki Dózsa Praktiker), Gyapjas Viktor (BVSC-Zugló), Lévai Márton (A-Híd VasasPlaket), Szakonyi Dániel (FTC-Telekom Waterpolo), (FTC-Telekom Waterpolo) Mezőnyjátékosok: Ágh György (Szolnoki Dózsa Praktiker), Angyal Dániel (CN Marseille), Burián Gergő (A-Híd VasasPlaket), Ekler Zsombor (EPS-Honvéd), Fekete Gergő (FTC-Telekom Waterpolo), Hárai Balázs (Genesys OSC Újbuda), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Kovács Péter (BVSC-Zugló), Manhercz Krisztián (CN Marseille), Mészáros Mátyás (BVSC-Zugló), Molnár Erik (FTC-Telekom Waterpolo), (FTC-Telekom Waterpolo), Nagy Ákos (FTC-Telekom Waterpolo), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Szeghalmi Zsombor (Szolnoki Dózsa Praktiker), Tátrai Dávid (BVSC-Zugló), (Olimpiakosz), (FTC-Telekom Waterpolo), Vigvári Vendel (FTC-Telekom Waterpolo), Vigvári Vince (Genesys OSC Újbuda), Vismeg Zsombor (Szolnoki Dózsa Praktiker), (Pro Recco) Kereten kívül meghívottak: Lugosi Csongor (FTC-Telekom), Szépfalvi Gergely (EPS-Honvéd), Varga Vince (FTC-Telekom Waterőpép)

Borítókép: Német Toni vállműtétje miatt maradt ki a keretből (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)