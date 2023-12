Az uszoda Süsüje visszatér Michael Phelps edzőjéhez

– Azért a szintteljesítés és az olimpiai csapattagság közé még nem tennék egyenlőségjelet, de kezd jól állni a szénám. Több lábon szeretnék állni, még biztosabb lenni a dolgomban, ezért a 400 méteres számokra is keményen ráhajtok, újabb szintteljesítések reményében – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Sárkány Zalán, akit cseppet sem bosszant, hogy az uszodában Süsü lett a beceneve, alighanem a családi nevét és a televíziós bábfilmsorozat elragadó mesebeli főszereplő figurájának, Csukás István barátságos sárkányszüleményének elnevezését párosítva.

volt az első példaképe

Tizennégy esztendős volt, amikor Kenderesi Tamást választotta a példaképének, nem sokkal azután, hogy a pécsi úszó a riói olimpián két egymást követő fordulóban is fricskát adott a „Földönkívüli” Phelpsnek, a döntőben pedig bronzérmes lett.

– Más versenyzőkben is felfedeztem olyan kivételes erényeket és gesztusértékű tetteket, amelyek tekintélyt parancsoltak a számomra – folytatta Sárkány Zalán. – Az élre kívánkozik aki csodálatos életművel ajándékozta meg a sportágunkat, legnagyobb külföldi ellenfelei közül pedig az olimpiai és világbajnok dél-afrikai Chad Le Clos jelent nagyon sokat a számomra, nem csupán az úszói tudásával, hanem emberként, az emberség és a szerénység megtestesítőjeként. Bátran sorakoztatom mögéjük Verrasztó Dávidot, Márton Richárdot és Zombori Gábort is, akik ugyan az ellenfeleim is, én mégis az odaadó munkájukkal foglalkozom és azokkal a képességükkel, ahogy a nehézségeken túl tudták tenni magukat. Szükség van bálványokra, de most már inkább a magam álmaival, a saját terveim megvalósításával igyekszem a lehető legtöbbet foglalkozni, a mércét tehát nem mások, hanem a magam fejlődésének lépcsőfokai jelentik a számomra – mondta befejezésül Sárkány Zalán.

A fiatal úszó szíve-vágya a párizsi olimpiai szereplés, arról viszont még nem döntött Szokolai László, a veszprémi és Bob Bowman, az amerikai mestere, hogy érdemes-e, és ha igen, milyen célokat meghatározva megpályáznia a 2024-es februári dohai világbajnokságot, illetve a júniusi belgrádi Európa-bajnokságot.