A nemzetközi szövetség elnökét lenyűgözte az Úszó nemzet program + videó

Magyarország eddig 29 olimpiai aranyat szerzett úszásban, amivel negyedik az egész világon, s az ország méretét, lakosságát tekintve ez kiemelkedő eredmény. A 2021 szeptemberében elindított Úszó nemzet program elsődleges célja azonban nem az élsportolók nevelése, hanem az, hogy az általános iskola harmadik osztályig minden magyar gyermek tanuljon meg biztonságosan úszni az életkörülményeitől függetlenül.

Az AQUA elnöke örömmel látta, hogy Magyarországon kiemelten kezelik a gyermekek úszásoktatását. Fotó: MÚSZ

Három éve négy uszodával indult a program, tavaly év végén pedig már 42 helyszínen zajlott a MÚSZ és a Testnevelési Egyetem szakmai felügyelete mellett zajló nagyszabású úszásoktatás. Így már mintegy negyvenezer kisgyermek tanul úszni óvodai és iskolai keretek között, akkreditált szakemberek vezetésével.

A gyerekekre fordított támogatás mindig megéri

A program sikerességéről győződhetett meg Husain al-Musallam is, aki a BVSC uszodájában zajló egyik oktatást látogatta meg. – Ez egy fantasztikus program, aminek köszönhetően minden magyar gyermek meg tud tanulni úszni – dicsérte a magyar kezdeményezést az AQUA elnöke, aki szerint ez nemzetközi szinten is követendő példa. – Ilyen stratégiára van szükség nemzetközi szinten is, köszönettel tartozunk a magyar szövetségnek. A víz nagyon fontos az életben, az úszás egy életre szól.