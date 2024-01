Jack Grealish hasonmása a Fradiban? Hajnal Tamás Oroszországban reagált

Mint beszámoltunk róla, a Fradi szerdán bejelentette az örmény válogatott Edgar Szevikjan leigazolását az orosz élvonalbeli Nyizsnyij Novgorodtól. Hajnal Tamás az orosz Szport Ekszpressznek nyilatkozott Szevikjan megszerzéséről.

Edgar Szevikjan már a Fradi mezével pózolt. Fotó: fradi.hu

– Nagyon örülünk, hogy egy ilyen nagyszerű játékost sikerült megszereznünk, és meggyőztük Edgart, hogy csatlakozzon hozzánk – idézi Hajnal szavait az Origó szemléje. – Remekül illik hozzánk, nagy potenciál van benne a fejlődésre, nagyszerű focista válhat belőle. Ezért igyekeztünk mindent megtenni annak érdekében, hogy hozzánk kerüljön.

Hajnal azt is elárulta, hogy az AS Monaco alelnöke, Vadim Vasziljev is segített az átigazolásban az ügynökségén keresztül. – Az egyik alkalmazottjuk tárgyalt Szevikjan nevében. Ez normális gyakorlat – mondta erről Hajnal.

Az nem derült ki a cikkből, hogy valóban Szevikjan apja állta-e az átigazolási díj egy részét. Korábban az a hír járta, hogy Szevikjan kivásárlási ára 1,1 millió euró, amiből a Fradi 800 ezer eurót, a szélső apja pedig 300 ezer eurót fizetne ki a Nyizsnyij Novgorodnak.

Szegény ember Jack Grealish-e?

A szurkolók már azon viccelődtek, hogy a fizimiskája alapján Szevikjan hasonlít Jack Grealish-re, akiért a Manchester City 117,5 millió eurót fizetett ki 2021-ben. Hajnal erről is szót ejtett az oroszoknak adott nyilatkozatában.

– Igen, láttam – jegyezte meg Hajnal a Grealish-hasonlatra reagálva. – Sok sikert kívánok Edgarnak!

A 22 éves Szevikjan 28 meccsen négy gólt szerzett az orosz élvonalban, de egy meccsen pályára lépett korábban a La Ligában is a Levante neveltjeként.

Borítókép: Edgar Szevikjan a Fradi egyik erősítése a tavaszi szezonra (Fotó: Twitter)