Liverpool: nem jön új játékos, mégis hárommal bővül a keret

Jürgen Klopp bajban van, mert a Liverpool keretéből sokan sérültek, sajnos az ő számukat gyarapítja hétfő este óta Szoboszlai Dominik is. Azt már decemberben közölte a klub, hogy visszatér a német élvonalbeli RB Leipzignek kölcsönadott angol–portugál támadó középpályás, Fábio Carvalho, aki Marco Rose csapatában 15 mérkőzésen mindössze 360 percet játszott. Most a klub újabb két játékossal bővítette a keretet, hiszen Carvalho után visszahívták a skót élvonalbeli Dundee FC-nek kölcsönadott 21 éves bal oldali védőt, Owen Becket és az Aberdeennek kölcsönadott 22 éves belső védőt, Rhys Williamst is.

Owen Beck a Liverpool hasznára lehet Skóciából visszatérve Fotó: AFP

Owen Beck visszahívására azért volt szüksége Jürgen Kloppnak, mert Andrew Robertson továbbra is vállsérüléssel bajlódik, s január vége előtt biztosan nem térhet vissza, a görög balbekknek, Kosztasz Cimikasznak pedig a karácsonyi, Arsenal elleni rangadón a Bukayo Sakával történt ütközés után eltört a kulcscsontja, ezért hosszú ideig nem lesz bevethető. Beck egyébként jelentős mennyiségű játékpercet kapott Skóciában, hiszen a Premiershipben és a Ligakupában 20 mérkőzésen 1800 percet töltött a pályán, ez ugyanakkor nem mondható el Rhys Williamsről, akit az idény elején sérülés hátráltatott, de az őszi szezon második felében, felépülése után sem jutott lehetőséghez.

