Gólokkal és gólpasszokkal is öregbítette a hírnevét a magyar légió

Európán kívül is jeleskedett a légió a múlt héten. Az ázsiai Bajnokok Ligájában a dél-koreai Ulszan Hyundai Ádám Martint a 64. percig bevetve idegenben is legyőzte 2-1-re a japán Kofut, és ezzel nyolc közé jutott. A héten megkezdődött az észak-amerikai profi liga, az MLS, de a Philadelphia Union a rajt előtt a CONCACAF Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében volt érdekelt. A Costa Rica-i Saprisa elleni párharc első mérkőzésén 3-2-re nyert idegenben, adta a gólpasszt a második és a harmadik találatnál. Vasárnap aztán a bajnoki meccsen már eredményes is volt, hazai pályán az ő góljával lett 2-2 a végeredmény a Chicago Fire ellen. A Kansas City a Houston Dynamo vendégeként játszott 1-1-et, Sallói Dániel kezdett, és 86 percet töltött a pályán.

Borítókép: Gazdag Dánielt okkal ünnepelték többször is a csapattársai (Fotó: Facebook/Philadelphia Union)