Sallai Roland lett a hős, duplával mentette meg a Freiburgot a kieséstől

a múlt héten a Freiburg hőse lehetett volna , ha két nagy helyzete közül az egyiket értékesíti a Lens ellen az Európa-ligában. A magyar szélső egyik lövése a felső lécen halt el, a másikat pedig a franciák kapusa, Brice Samba az útját állta. A németek mindenesetre nagy reményekkel vághattak neki a csütörtöki visszavágónak, mert saját közönségük előtt 0-0-ról folytatódott a párharc. az első meccshez hasonlóan most is a kispadra került, Sallai viszont az első pillanatoktól kezdve nagy kedvvel rohamozott. Helyzetekig ezúttal is eljutott, de gólt csak az ellenfél szerzett – az első félidőben kettőt is. A Freiburg nem dobta be a törülközőt, és Sallai valóban hős lett, a csapata neki köszönhetően állt talpra. A magyar futballista a 67. percben szépített, a 92-ben pedig ki is egyenlített, így kétszer tizenöt perces ráadás következett. Ekkor már a Freiburg ült a lovon, Michael Gregoritsch a 99. percben a nyolcaddöntőbe lőtte a németeket.

A két boldog magyar futballista mellé csatlakozott egy harmadik is. Bolla Bendegúz csapata, a Servette egy szinttel lejjebb, az Európa-konferencialigában igyekezett a legjobb tizenhat közé. A hazai 0-0 után a Ludogorec otthonában egy gól is elég lett volna a svájciaknak a továbbjutáshoz. Ezt Timothe Cognat megszerezte, Bolláék nyolcaddöntősök, pénteken pedig a következő ellenfelükről is lehull a lepel. Holnap délben készíti el az UEFA az El, 13 órakor az Ekl következő fordulójának párosításait.

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:

Freiburg (német)–Lens (francia) 3-2 (0-2, 2-2, 3-2) – hosszabbítás után

gólszerzők: Sallai (67., 90+2.), Gregoritsch (99.), ill. Pereira da Costa (28.), Wehi (45+2.)

Továbbjutott a Freiburg 3-2-es összesítéssel Toulouse (francia)–Benfica (portugál) 0-0

Továbbjutott a Benfica, 2-1-es összesítéssel Rennes (francia)–AC Milan (olasz) 3-2 (1-1)

gólszerzők: Bourigeaud (11., 54. 68., utóbbi kettő 11-esből), illetve Jovic (22.), Leao (58.)

Továbbjutott a Milan, 5-3-as összesítéssel Qarabag (azeri)–Braga (portugál) 2-3 (0-0, 0-2, 1-2) – hosszabbítás után

gólszerzők: Silva (102.), Ahundzade (122.), illetve Fernandes (70.), Djalo (83.), Banza (115.)

piros lap: Cafarkulijev (57., Qarabag)

Továbbjutott a Qarabag, 6-5-ös összesítéssel később:

AS Roma (olasz)–Feyenoord (holland) 21.00 (1-1)

Sparta Praha (cseh)–Galatasaray (török) 21.00 (2-3)

Olympique Marseille (francia)–Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00 (2-2)

Sporting Lisboa (portugál)–Young Boys (svájci) 21.00 (3-1) A csoportgyőztesként nyolcaddöntős csapatok: West Ham United (angol), Brighton (angol), Glasgow Rangers (skót), Atalanta (olasz), Liverpool (angol), Villarreal (spanyol), Slavia Praha (cseh), Bayer Leverkusen (német) Konferencialiga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:

Ludogorec (bolgár)–Servette (svájci) 0-1

gólszerző: Cognat (6.)

Továbbjutott a Servette 1-0-s összesítéssel Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol) 1-1 (0-1)

gólszerzők: Kaneko (59.), illetve Bakambu (38.)

Továbbjutott a Dinamo Zagreb 2-1-es összesítéssel Bodö/Glimt (norvég)–AFC Ajax (holland) 1-2 (0-1, 1-1, 1-1) – hosszabbítás után

gólszerzők: Berg (83.), illetve Berghuis (34.), Taylor (114.)

piros lap: Grönbaek (66.), illetve Sutalo (48.)

Továbbjutott az Ajax, 4-3-as összesítéssel később:

Slovan Bratislava (szlovák)–Sturm Graz (osztrák) 21.00 (az első mérkőzésen: 1-4)

Eintracht Frankfurt (német)–Royale Union Saint-Gilloise (belga) 21.00 (2-2)

Ferencvárosi TC–Olimpiakosz (görög) 21.00 (0-1)

Legia Warszawa (lengyel)-Molde FK (norvég) 21.00 (2-3) szerdán játszották:

KAA Gent (belga)–Makkabi Haifa (izraeli) 1-1 (0-1)

gól: Tissoudali (69.), illetve Pierrot (4.)

kiállítva: Sundgren (72., Makkabi Haifa)

Továbbjutott a Makkabi Haifa, 2-1-es összesítéssel



A csoportelsőként nyolcaddöntős együttesek: Aston Villa (angol), Club Brugge (belga), Fenerbahce (török), Fiorentina (olasz), Lille (francia), Makkabi Tel-Aviv (izraeli), PAOK (görög), Viktoria Plzen (cseh)

Borítókép: Sallai Roland góljai sokat értek a Freiburgnak (Fotó: EPA/Anna Szilagyi)