Jürgen Klopp megszegte a játékosainak tett ígéretét

– Néhány hónapja megígértem a srácoknak, hogy a Barcelona elleni mecset többet nem hozom fel példaként, de ma megtettem, szóval megszegtem az ígéretem. De a mostani mérkőzés előtt nagyjából olyan helyzetben voltunk, mint akkoriban, hiszen rengeteg játékosunk hiányzik most is. A csapatom viszont megfeledkezett erről, és én ezt is vártam el tőlük, mert ha nem a rossz dolgok járnak a fejedben, akkor szárnyalhatsz.